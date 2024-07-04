Попри війну українці продовжують створювати красу. І це неймовірно. Прикладів можна навести чимало. Дизайнери створюють одяг, взуття та аксесуари, що захоплюють естетів не тільки в Україні, а й у багатьох країнах світу, кулінари — смаколики, митці — картини та скульптуру…

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Сьогодні співрозмовник «ФАКТІВ» — 26-річний Євген Цимбалюк, який вирощує на Одещині неймовірної краси лаванду. У інтерв’ю «ФАКТАМ» він розповів про те, як виникла ідея створення лавандового поля, про випробування, які довелось здолати, та про яскраві емоції, які дарує людям краса лаванди.

«Якось натрапив на статтю про те, що в Україні організовують тури до Провансу для фотосесій у лаванді»

- Мені завжди хотілося займатися чимось своїм і приносити людям позитивні емоції, — розповідає Євген Цимбалюк. — Мої батьки давно вирощують плодові дерева, троянди та хвойні рослини. Це надихнуло мене теж зайнятися вирощуванням рослин, але я не міг визначитися, які саме квіти обрати. Якось натрапив на статтю про те, що в Україні організовують тури до Провансу для фотосесій у лаванді. Потім дізнався, що лаванда добре зростає і в Україні. З цієї миті я почав працювати над створенням свого маленького лавандового раю в Одеській області у селі Вигода.

— Які ж були перші кроки?

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- Перш за все, треба було підготувати землю до посадки лаванди. Це вимагало багато роботи та зусиль, адже земля мала бути добре оброблена. За допомогою батьків та друзів успішно висадив більше трьох тисяч кущів. Оскільки бюджет у мене був невеликий, довелося купити зовсім маленькі кущики. Отож, залишалося набратися терпіння і чекати, поки лаванда виросте, щоб можна було проводити фотосесії. Чотири довгих роки я чекав, поки лаванда виросте. За цей час багато разів виникали думки покинути цю справу, оскільки доглядати за лавандою доводилося дуже багато, а очевидного результату не було. Догляд за лавандою включав регулярний полив, прополювання бур'янів та захист від шкідників. Це був складний процес, але віра в те, що все вийде, мене не залишала. Поки лаванда підростала, я зайнявся закупівлею реквізитів для майбутніх фотосесій. Поставив дерев'яний паркан у стилі Провансу, купив старенький ретро-автомобіль… Моя мама почала робити лавандове мило, яке згодом стало дуже популярним серед наших гостей. Крім цього, ми створили кілька унікальних фотозон, які допомагали робити незабутні фото.

Лаванда дарує людям багато позитивних емоцій

Нарешті, через довгі чотири роки, ми оголосили про відкриття сезону. Це був дуже хвилюючий момент. Я переживав, що ніхто не приїде і що це буде нікому не цікаво. Але мої побоювання були марними. Люди почали записуватися на фотосесії, приїжджали блогери, які потім розповідали світу про наш лавандовий рай. Було дуже приємно спостерігати, як люди насолоджуються красою і висловлюють слова вдячності.

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— Чий візит запам’ятався особливо?

- Одного разу нам зателефонував військовослужбовець і попросив підготувати для його дівчини стіл із смаколиками, а також замовив величезний букет лаванди. Його друзі привезли її на лавандове поле — і це було для неї сюрпризом. На жаль, коханий дівчини не міг бути присутнім. Проте, коли вона приїхала, він зателефонував їй по відеозв'язку, ми подарували їй букет, вона була вражена до сліз. Після цього сіла за столик і спілкувалась зі своїм коханим онлайн — це був незабутній щасливий момент у їхньому житті.

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— Цікаво!

— У мене ще багато нових ідей, які я обов’язково втілю в життя, щоб приносити людям ще більше гарного настрою. Це і тематичні вечори, і майстер-класи з виготовлення лавандової продукції. Можливо, це будуть лавандовий мед, ефірні олії. Лаванда славиться не тільки своєю красою та ароматом, а й лікувальними властивостями. Вона знімає стрес і сприяє розслабленню та хорошому сну, освіжає та очищує повітря. І це лише маленька частина корисних властивостей лаванди.

«Для успішної фотосесії на фоні лаванди оберіть м'яке освітлення ранку або вечора»

— Які сорти лаванди ви вирощуєте?

- Вирощую один з найкращих сортів, його назва — Хідкот. Лаванда цього сорту відома своїм інтенсивним ароматом, насиченими фіолетовими квітами, тривалим цвітінням з червня по серпень, високою стійкістю до посухи та морозів, і широко використовується в декоративному садівництві.

— Що найскладніше у вирощуванні лаванди?

— Збереження рослин у доглянутому стані та вчасне обрізання. Вона дуже чутлива до бур'янів.

— Чи можна виростити лаванду у квартирі?

- Так. Лаванду можна виростити вдома в горщику, посадивши її навесні або на початку літа у добре дренований ґрунт, розмістивши на сонячному місці з регулярним, але помірним поливом, і не забуваючи, що рослині потрібен догляд. Очікуйте цвітіння наступного літа.

— Кілька років назад на запрошення відомого французького мішленівського шеф-кухаря Жані Глейза я побувала у його ресторані у Провансі. Він пригощав мене неймовірно смачним лавандовим чаєм з лимоном та морозивом з лавандовим медом. А як можна застосовувати лаванду у стравах української кухні?

- Лаванду можна використовувати у випічці, чаях, сиропах, як приправу до м'ясних страв, у десертах і навіть у коктейлях. Але хочу сказати, що не вся лаванда є харчовою. Для гастрономічного використання підходять лише певні види.

- Чимало поціновувачів краси лаванди люблять робити на її фоні фотосесії. Які поради дасте щодо створення гарних фото?

- Для успішної фотосесії на фоні лаванди оберіть м'яке освітлення ранку або вечора, використовуйте одяг у відтінках лаванди та експериментуйте з різними ракурсами для привабливої композиції. Найголовніше — бути собою. На нашому полі є велика кількість реквізитів у прованському стилі, такі як ретро автомобіль, гойдалка, набір кошиків, капелюхи, мольберт з картиною, велосипед… Отож, ракурсів може бути чимало.

Гойдалка на лавандовому полі слугує для гарних фотосесій

— Чи бували ви у Провансі?

- Поки що ні, але все попереду. Цікаво подивитися, як там вирощують лаванду, які є сорти, скуштувати страви з додаванням лаванди та набратися ще більше досвіду.

— Яке ваше творче кредо?

- Постійно рухатися вперед, щоб приносити радість оточуючим. Чимало людей надихаються красою лаванди, а це так важливо. Я радий тому, що милуючись лавандою вони можуть отримувати позитивні емоції. За освітою я кухар, але своє призначення знайшов саме у вирощуванні лаванди. У майбутньому планую побудувати ресторан на лавандовому полі, облаштувати басейн, вуличний кінотеатр і створити багато нових фотозон.

Раніше «ФАКТИ» писали про родину з Вінниччини, яка засадила город лавандою, щоб допомагати ЗСУ.

Фото з альбому Євгена Цимбалюка

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