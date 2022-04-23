Станете мільйонерами, якщо засадите город лавандою: що важливо знати

Все більше господарів висаджують у великих об'ємах лавандові поля, адже ця культура легко переносить посуху, а пахучі квіти додають навіть у паски до Великодня. Одним із таких є Станіслав Розсоха із Вінниччини.

«Плюсів у лаванди багато — вона красива, має неймовірний запах, не вибаглива у вирощуванні, росте на одному місці 25−30 років, — каже Станіслав Розсоха. — Насамперед слід обрати місця для висадки. Найкраще підійдуть освітлені, добре відкриті ділянки. Якщо вони на височині — це ще краще, адже лаванда любить сонце і її слід уникати протягів.

В тіні мало буде квітнути й через це навіть колір буде блідим. З ґрунтами теж нема проблем, адже в Криму лаванда росте навіть на камінні, то ж добре себе почуватиме навіть у піщано-глинистій землі із нейтральним рівнем кислотності. Вирощувати можна лаванду із насіння, але для цього потрібно мати не лише знання, а й парники. Робота досить складна, і не завжди завершується успіхом. Купувати саджанці раджу у спеціалізованих магазинах чи перевірених господарів. Вони мають бути з закритою кореневою системою, щоб три-чотири місяці вже росли та вегетували. Загалом один вартує від 5 до 15 гривень.

Висаджувати квіти можна у березні-квітні або у вересні. Втім, із власного досвіду я обираю весну, бо тоді лаванда вегетує і відразу бачиш, чи прийнялась вона. Крім того, нема спеки, дощі, і рослина добре йде в ріст. Перед посадкою корінці слід занурити у воду на 20 хвилин. Яма має бути глибиною та шириною 30−40 сантиметрів. Ставимо кущик рослини, засипаємо землею і добре поливаємо. Відстань між кущами має бути комфортною для зростання, в мене це у міжрядді метр, рядок — 40 сантиметрів.

Лаванда не вразлива до хвороб, але все ж її слід прополювати від бур'янів та раз у сезон підстригати, аби вона не дерев'яніла. Залишати 16−18 сантиметрів на кущику. Корінню важлива хороша циркуляція повітря, тому ґрунт раджу розпушувати хоча б кілька разів на рік. Для збереження вологи можна мульчувати сіном чи скошеною свіжою травою.

Перший рік лаванду краще зволожувати крапельним поливом двічі на тиждень, аби вона краще вкоренилась. Щодо підживлення, то можна використовувати мікродобрива та бактеріальні препарати для стимуляції розвитку рослини для відновлення вегетації після скошення та весняної вегетації".

Збирати квіти слід наприкінці липня-початку серпня, коли вони вже відцвітають. Господар робить це вручну серпом або кущорізом. Має бути полуденна спека, тоді у лаванди найсильніший аромат. Після цього Станіслав Розсоха сушить квіти на горищі.

«Мені більше до вподоби збувати саме сушену лаванду, із гектара за рік можна заробити мінімум 250−270 тисяч гривень, адже рослина має високий урожай, — каже він. — Забирають їх в мене підприємства, які переробляють лаванду на олію. З кілограма виходить до 12 мілілітрів. За один літр ефірної олії ціна стартує від 30 тисяч гривень. Крім того, з квітів виготовляють гідролати. А до цього поле можна здавати в оренду для фотосесій та показувати туристам, якщо добра транспортна розв'язка. Так, за годину оренди беруть 400−600 гривень. крім того, можна самостійно робити букетики з квітів та саше, які теж популярні у покупців».

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