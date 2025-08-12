- 21:03 Цвіль у пральній машині: є легкі способи її позбутися
Дим над ЗАЕС: що горить біля найбільшої атомної станції (фото)
Неподалік Запорізької атомної електростанції, що знаходиться на окупованій території, спостерігається задимлення. Про це повідомляє Міністерство енергетики в Telegram.
«У районі вантажного порту Запорізької АЕС фіксується задимлення — наслідки встановлюються. У районі вантажного порту тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції спостерігається задимлення. Наразі точне місце пожежі та її можливі наслідки встановлюються. Наголошуємо, що вантажний порт розташований за межами охоронюваного периметра самої станції», — йдеться у повідомленні.
В Міненерго зазначили, що цей інцидент вкотре привертає увагу до загроз, які створює російська окупація найбільшого ядерного об’єкта в Європі.
«Постійне розміщення російськими військовими своєї техніки та особового складу на території ЗАЕС, а також безперервний психологічний тиск на український персонал станції є грубим порушенням міжнародного права та основоположних принципів ядерної безпеки. Будь-які провокації чи військові дії на промисловому майданчику Запорізької АЕС можуть призвести до непередбачуваних та катастрофічних наслідків для всього континенту», — йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що єдиним шляхом до відновлення ядерної безпеки є негайна та повна демілітаризація і деокупація Запорізької АЕС та повернення її під повний контроль легітимного оператора — українського ДП НАЕК «Енергоатом».
Як писали «ФАКТИ», 11 серпня 2024 року близько 20:00 на території Запорізької атомної електростанції сталася пожежа на обʼєкті технічного водопостачання.66
