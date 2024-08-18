Безпека Запорізької АЕС погіршується: у МАГАТЕ зробили заяву

Безпека на окупованій Запорізькій АЕС, де нещодавно сталася пожежа, погіршується з кожним днем. Особливо після удару безпілотника по дорозі біля станції, повідомило в суботу Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). ЗАЕС є найбільшим ядерним об’єктом у Європі, який був окупований російськими солдатами в перші дні війни з Україною, зазначає Sky News.

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В Місії підтримки та допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі повідомили, що вибухівка з безпілотника здетонувала безпосередньо біля охоронної зони станції. Під час візиту команда не виявила пошкоджень ядерного обладнання, але постраждали прилеглі дорога та ворота.

Місце вибуху знаходилося поблизу ставків для охолодження води та приблизно за 100 метрів від Дніпровської лінії електропередачі — єдиної лінії 750 кіловольтів, що залишилася, яка забезпечує енергопостачання станції, повідомила команда.

Що відбувається у нас з атомною енергетикою та що загарбники можуть зробити з Запорізькою АЕС, читайте в інтерв'ю експертки з питань ядерної енергетики та безпеки Ольги Кошарної.

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