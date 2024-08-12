Пожежа на ЗАЕС: в «Енергоатомі» назвали ймовірні причини

Причинами виникнення пожежі на Запорізькій атомній електростанції можуть бути недбалість окупантів або свідомий підпал градирні.

Про це повідомили фахівці компанії «Енергоатом».

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В повідомленні нагадують, що 11 серпня 2024 року близько 20:00 на території Запорізької атомної електростанції сталася пожежа на обʼєкті технічного водопостачання: «В результаті цієї події сталося загоряння градирні номер один та пошкодження іншого технологічного обладнання».

Представники «Енергоатому» додають, що порушень меж та умов безпечної експлуатації немає: «Перевищень контрольних рівнів по викидах та скидах радіоактивних речовин не зафіксовано».

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Серед вірогідних причин називають недбалість окупантів або свідомий підпал градирні: «Градирня номер один знаходиться приблизно в кілометрі від енергоблоків станції».

«Енергоатом» в повідомленні зазначає, що росіяни використовують приміщення і споруди АЕС як військові склади для розміщення техніки, зброї, вибухівки і військової амуніції:

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«В машзалах станції вони розмістили військові автівки. Градирні також використовуються як приміщення для складування і приховування військового обладнання і амуніції, через що значно збільшуються ризики виникнення пожеж у виробничих приміщеннях АЕС», — йдеться у повідомленні.

В компанії зауважили, що деградація систем і елементів станції з кожним днем погіршує загальну безпекову ситуацію на ЗАЕС, а масштабні пожежі можуть призводити до розвитку події аж до радіаційної аварії.

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«Водночас, повідомляємо, що радіаційний стан на станції перебуває у межах чинних норм, загрози радіаційного забруднення для населення наразі немає», — додали в «Енергоатомі».

Крім того, у мережі публікують нові кадри пожежі на станції.

Також нагадаємо, що на ранок пожежа на території Запорізької атомної електростанції припинилася. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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