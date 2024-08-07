Як замовити розпломбування лічильників води та опалення: інструкція для споживачів

Щоб замовити розпломбування лічильників гарячої води та опалення, рекомендуємо скористатись онлайн-сервісом «Розпломбування». Про це повідомили в компанії «Київтеплоенерго».

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Для цього необхідно вибрати зручний для вас спосіб комунікації:

• заповнити форму на сайті Центру комунального сервісу за посиланням https://cks.com.ua/remote;

• написати на електронну пошту [email protected] (вказати тему листа «Розпломбування» та додати фото лічильника з наявним опломбуванням на поточну дату);

• зателефонувати до call-центру ЦКС за номером (044) 247−40−40.

«Зверніть увагу, при необхідності демонтажу квартирних лічильників у зв’язку з проведенням планової повірки або заміни приладу обліку через несправність, необхідно замовити послугу розпломбування лічильників в Центрі комунального сервісу», — повідомили в компанії.

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Як писали «ФАКТИ», в Україні минулого року комунальники відновили повірки лічильників. Експерти попереджають, що власніків помешкань, лічильники яких «не сподобаються» перевіряльникам, можуть оштрафувати на досить великі суми.

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