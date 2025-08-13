- 11:46 «Великі молодці. І особисто Андрій Білецький»: голова СБУ Малюк відзначив Третій армійський корпус
Батько футболіста «Шахтаря» та збірної України трагічно пішов з життя за день до свого 51-річчя (фото)
У сім'ї одного з лідерів «Шахтаря» та збірної України з футболу Георгія Судакова, дружина якого невдовзі має народити другу дитину, сталася трагедія. Пішов із життя його батько Віктор Судаков, повідомляє пресслужба донецького клубу.
«12 серпня трагічно пішов із життя Віктор Судаков, батько гравця „Шахтаря“ Георгія Судакова, — йдеться у повідомленні. — Віктору Георгійовичу було 50 років… ФК „Шахтар“ висловлює щирі співчуття та слова підтримки Георгію Судакову та всій родині, близьким і друзям Віктора Георгійовича. У цей тяжкий момент усі наші думки разом із сім'єю. Вічна пам'ять…»
Сам Георгій зізнався, що смерть батька стала для нього болючим ударом, адже 13 серпня Судакову-старшому виповнився б 51 рік.
«Завтра в тебе мав би бути день народження… Але у Бога інший план на цей день, — написав футболіст. - Ти був справжній, щирий, з добрим серцем і чистою душею! У четвер ти мав би, як завжди, дивитися футбол (у «Шахтаря» — матч Ліги Європи з «Панатінаїкосом». — Авт.), вболівати, переживати, а після гри набрати мені і сказати: «Синку, ти як завжди найкращий»…
Ще позавчора з тобою згадували емоції з ґендерпаті, як ти з усіма хлопцями спілкувався та кайфував: «Ну хлопці такі всі класні, душевні, вони мені як рідні».
Хочу ще хоча б раз почути твою установку на гру: «Синку, м'яч круглий, поле рівне, у тебе все вийде, ти найкращий».
Не забувайте зателефонувати рідним, ніколи не знаєш коли станеться «той самий день».
Нагадаємо, що Георгій із спортивної родини. Батько Судакова грав на аматорському рівні у футбол, а його мати захоплювалася волейболом та гандболом. Георгію було півтора роки, коли його родина переїхала з Брянки (Луганська область) до Комсомольська (нині Горішні Плавні) на Полтавщині. Саме батько прищепив маленькому синові любов до футболу.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у родині футболіста «Динамо» Анхеля Торреса сталося горе.
Фото uaf.ua, із соцмереж
