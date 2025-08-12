- 14:32 Мирна угода між Трампом і путіним не матиме значення без участі України, — ЗМІ
- 14:06 Чим замінити фольгу для запікання і не зіпсувати страву: п’ять варіантів
- 13:46 Камера в коробці з-під соку: СБУ викрила інформатора, який допомагав рф бити по Павлограду
- 13:21 Український бізнес бере кредити на виробництво дронів і не тільки
- 12:49 Трагедія на навчальній базі ЗСУ: в США повідомили про десятки загиблих бійців Іноземного легіону ГУР
- 12:40 На якому каналі сьогодні дивитися онлайн «Пафос» — «Динамо»: букмекери вірять у «порятунок» команди Шовковського
- 12:24 «Я не зміг інтегруватися в німецьке суспільство. Підсвідомо не хотів»: 16-річний сумчанин залишив безпечну Європу, щоб будувати майбутнє в Україні
- 12:05 Дні, коли щастить в усьому: які знаки зловлять хвилю успіху 13−14 серпня
- 11:59 Забарний перейшов із «Борнмута» до найсильнішого клубу Європи: понад 8 мільйонів євро дісталося і рідному «Динамо» гравця
- 11:35 росія відмовляється робити будь-які кроки назад: аналітики пояснили, навіщо путіну зустріч на Алясці
- 11:11 Перед зустріччю Трампа з путіним: ЄС заявив про підтримку України
«Шахтар» — «Панатінаїкос»: розклад прямих телетрансляцій та ставки букмекерів на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи
У четвер, 14 серпня, донецький «Шахтар», який зіграв унічию в гостьовій зустрічі (0:0), проведе на стадіоні імені Хенріка Реймана в польському Кракові матч-відповідь 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи проти бронзового призера чемпіонату Греції «Панатінаїкоса» (арбітр — Даніель Зіберт з Німеччини).
Як відомо, «Шахтар», який ніколи раніше не програвав у єврокубках грецьким клубам (одна перемога, три нічиї), уже встиг пройти у кваліфікації Ліги Європи фінський «Ільвес» та турецький «Бешикташ». Своєю чергою, «Панатінаїкос» у відборі Ліги чемпіонів капітулював перед шотландським «Рейнджерс» (0:2 у гостях, 1:1 на своєму полі).
Після першої гри суперників в Афінах «Шахтар» втратив перемогу у матчі 2-го туру чемпіонату України проти «Карпат» — 3:3. А ось команда португальця Руя Віторії, оскільки чемпіонат Греції стартує лише 23 серпня, цілеспрямовано готується до поєдинку у відповідь з підопічними Арди Турана.
До речі, «Панатінаїкос» в останніх 15 єврокубкових поєдинках на полях суперників виграв лише двічі (за трьох нічиїх та 10 поразок) — 2023-го в українського «Дніпра-1» (3:1) та 2024-го у болгарського «Ботєва» (4:0).
Букмекери у майбутньому поєдинку вбачають фаворитом український клуб. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу «Шахтаря» в основний час приймає з коефіцієнтом 1,70, на нічию — 3,50, на виграш грецького гранда — 4,50.
У прямій трансляції матч «Шахтар» — «Панатінаїкос» на території України покажуть (початок — о 21:00) канал УПЛ ТБ та платформа онлайн-телебачення «Київстар ТБ». Щоб безкоштовно дивитися поєдинок на платформі, достатньо ввести на сайті «Київстар ТБ» номер свого мобільного телефону, а потім — код, який відразу прийде по СМС.
Ліга Європи. 3-й відбірний раунд. Матч-відповідь
14 серпня (четвер)
«Шахтар» — «Панатінаїкос» 21:00 УПЛ ТБ, «Київстар ТБ»
Нагадаємо, що у разі успішного проходження грецького бар'єру «Шахтар» у раунді плей-оф кваліфікації Ліги Європи зіграє 21 та 28 серпня з бронзовим призером чемпіонату Туреччини «Самсунспором», а у разі невдачі — у відборі Ліги конференцій з невдахою протистояння швейцарського «Серветта» і «Утрехта» з Нідерландів (у першому матчі голландці перемогли в гостях — 3:1).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Шахтаря» та збірної України у свій день народження став батьком.
Фото ФК «Шахтар»17
