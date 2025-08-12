У четвер, 14 серпня, донецький «Шахтар», який зіграв унічию в гостьовій зустрічі (0:0), проведе на стадіоні імені Хенріка Реймана в польському Кракові матч-відповідь 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи проти бронзового призера чемпіонату Греції «Панатінаїкоса» (арбітр — Даніель Зіберт з Німеччини).

Як відомо, «Шахтар», який ніколи раніше не програвав у єврокубках грецьким клубам (одна перемога, три нічиї), уже встиг пройти у кваліфікації Ліги Європи фінський «Ільвес» та турецький «Бешикташ». Своєю чергою, «Панатінаїкос» у відборі Ліги чемпіонів капітулював перед шотландським «Рейнджерс» (0:2 у гостях, 1:1 на своєму полі).

Після першої гри суперників в Афінах «Шахтар» втратив перемогу у матчі 2-го туру чемпіонату України проти «Карпат» — 3:3. А ось команда португальця Руя Віторії, оскільки чемпіонат Греції стартує лише 23 серпня, цілеспрямовано готується до поєдинку у відповідь з підопічними Арди Турана.

До речі, «Панатінаїкос» в останніх 15 єврокубкових поєдинках на полях суперників виграв лише двічі (за трьох нічиїх та 10 поразок) — 2023-го в українського «Дніпра-1» (3:1) та 2024-го у болгарського «Ботєва» (4:0).

Букмекери у майбутньому поєдинку вбачають фаворитом український клуб. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу «Шахтаря» в основний час приймає з коефіцієнтом 1,70, на нічию — 3,50, на виграш грецького гранда — 4,50.

У прямій трансляції матч «Шахтар» — «Панатінаїкос» на території України покажуть (початок — о 21:00) канал УПЛ ТБ та платформа онлайн-телебачення «Київстар ТБ». Щоб безкоштовно дивитися поєдинок на платформі, достатньо ввести на сайті «Київстар ТБ» номер свого мобільного телефону, а потім — код, який відразу прийде по СМС.

Ліга Європи. 3-й відбірний раунд. Матч-відповідь

14 серпня (четвер)

«Шахтар» — «Панатінаїкос» 21:00 УПЛ ТБ, «Київстар ТБ»

Нагадаємо, що у разі успішного проходження грецького бар'єру «Шахтар» у раунді плей-оф кваліфікації Ліги Європи зіграє 21 та 28 серпня з бронзовим призером чемпіонату Туреччини «Самсунспором», а у разі невдачі — у відборі Ліги конференцій з невдахою протистояння швейцарського «Серветта» і «Утрехта» з Нідерландів (у першому матчі голландці перемогли в гостях — 3:1).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Шахтаря» та збірної України у свій день народження став батьком.

Фото ФК «Шахтар»

17

