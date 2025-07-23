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У родині футболіста «Динамо» трапилося горе (фото)
Колумбійський півзахисник Анхель Торрес, який наприкінці минулого сезону перейшов до київського «Динамо» на правах вільного агента, терміново залишив розташування столичного клубу через трагедію в сім'ї.
Легіонер, котрий не заявлений за «біло-синіх» на 2-й другий відбірний раунд Ліги чемпіонів через травму (у першому матчі «Динамо» розгромило «Хамрун Спартанс» — 3:0), вилетів на батьківщину. Агент колумбійця Мауро Бускет написав у соцмережі, що в Анхеля Торреса загинув батько.
Нагадаємо, що півзахисник «Динамо» Торрес перебрався до Європи ще 18-річним, вигравши у першому ж сезоні з «Порту» Юнацьку лігу УЄФА (2 м'ячі у 8 поєдинках). Потім, влітку 2022-го, колумбієць опинився у клубі «Бальцан» на Мальті, забивши у 23 матчах 15 голів і ставши третім бомбардиром місцевого чемпіонату.
Останнім клубом Торреса був «Сентрал Кост Марінерс», з яким футболіст минулого сезону став чемпіоном Австралії (23 матчі, 13 голів) та виграв Кубок Азіатської конфедерації футболу.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер батько легенди «Динамо» Олега Гусєва.
Фото ФК «Динамо»295
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