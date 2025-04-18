Лідер «Шахтаря» та збірної України стане батьком вдруге (відео)

Футболіст донецького «Шахтаря» та збірної України Георгій Судаков, який увійшов до списку найоплачуваніших спортсменів країни, стане батьком вдруге. Про це один із найкращих бомбардирів УПЛ та його дружина Єлизавета повідомили на спільній сторінці в Instagram.

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«Ми вже знаємо, як виглядає любов. Вона називається „дочка“. Але зовсім скоро ми побачимо цю любов — у нових очах, у нових ручках, у новому житті», — написав Судаков.

Нагадаємо, що Георгій та Єлизавета виховують доньку Мілану, якій 16 квітня виповнилося 3 роки.

Цього сезону півзахисник Георгій Судаков провів у складі «Шахтаря» 31 матч, забив 13 м'ячів і віддав 5 результативних передач.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина футболіста збірної України Руслана Малиновського чекає на другу дитину.

Фото Instagram

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