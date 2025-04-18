40.84 / 41.52 46.51 / 47.30
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Лідер «Шахтаря» та збірної України стане батьком вдруге (відео)

20:54 18 квітня 2025
Георгій Судаков з дружиною та дочкою

Футболіст донецького «Шахтаря» та збірної України Георгій Судаков, який увійшов до списку найоплачуваніших спортсменів країни, стане батьком вдруге. Про це один із найкращих бомбардирів УПЛ та його дружина Єлизавета повідомили на спільній сторінці в Instagram.

«Ми вже знаємо, як виглядає любов. Вона називається „дочка“. Але зовсім скоро ми побачимо цю любов — у нових очах, у нових ручках, у новому житті», — написав Судаков.

Нагадаємо, що Георгій та Єлизавета виховують доньку Мілану, якій 16 квітня виповнилося 3 роки.

Цього сезону півзахисник Георгій Судаков провів у складі «Шахтаря» 31 матч, забив 13 м'ячів і віддав 5 результативних передач.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина футболіста збірної України Руслана Малиновського чекає на другу дитину.

Фото Instagram

РЕКЛАМА

76

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Підготовка до обробки рослин. Фото скрін відео

Після холодів почав жовтіти часник: аграрій з Київщини дав пораду, як зробити його знову зеленим

Щоденний гороскоп. Фото Pixabay

Дівам варто виявити уважність до дрібниць, а Скорпіонам бажано не перенапружуватися: гороскоп на п'ятницю, 18 квітня

Як підживлювати розсаду томатів&nbsp;— Фото: agroxxi.ru

Чотири підживлення для розсади томатів: що і коли використовувати

Розсаду перцю пересаджувати в ґрунт потрібно з додаванням добрив, фото скріншот відео

Додайте це в лунку при висадці розсади перцю — отримаєте чудовий урожай: корисна порада від фермера-практика

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту