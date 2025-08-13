«Не бачу вдячності»: Віталій Козловський розірвав стосунки зі своєю піарницею

Популярний артист Віталій Козловський, який нещодавно розкрив подробиці розриву з продюсером Ігорем Кондратюком, вразив своїм рішенням. Після року роботи він розірвав співпрацю зі своєю піарницею, дружиною Анатолія Анатоліча Юлією Бойко (Юла). Відомо, що саме Юла також є хрещеною сина Козловського Оскара.

Про рішення Віталія Юла повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі, додавши, що вони залишаються близькими людьми. Козловський поки не коментує ситуацію. Нагадаємо, саме Юла перезапустила хіт артиста «Пінаколада», який став початком «нового етапу» в його карʼєрі.

Юлія Бойко

«Скажу чесно: у нас не співпадали погляди на стратегічне бачення артиста — і це нормально, — написала Юла. - Ми дві творчі особистості: у мене своє бачення як спеціаліста, у Віталія — своє. Ми не змогли знайти майбутній спільний творчий шлях, але нам вдалося разом голосно перезапустити проєкт і зробити найяскравішу появу артиста у 2025 році, а може, й взагалі за всі роки).

Я завжди відкрита та готова допомогти, коли це буде потрібно Віталію, адже я хрещена мама його сина, і наші зв’язки назавжди залишаться родинними. Ми ставимося одне до одного з великою повагою, і я завжди готова до консультацій та порад. На березі ми домовлялись бути чесними одне перед одним. Я не хочу, аби робота нас не зближала, а віддаляла. Але наша співпраця — це на все життя, бо у нас є наш маленький Оскар".

Підписники відреагували на допис Юлії, але зауважили, що чекають на коментар і самого Віталія.

«Класний приклад того, як можна розлучатися професійно, але залишатися близькими людьми», — поділилися у мережі.

«Все у нього буде добре, — відповіла піарниця на коментар щодо позиції Віталія. — Прекрасне майбутнє. Віталій неймовірний артист. Ми не повинні були співпрацювати все життя. Чекатимемо концертів. Підемо разом:)»

«Не бачу поста вдячності за співпрацю в самого артиста, — здивувалися підписники. — Невже немає, що сказати?»

