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Ризикнув усім: Віталій Козловський розкрив подробиці розриву з колишнім продюсером
Популярний співак та військовий Віталій Козловський, який виплатив борг своєму колишньому продюсеру Ігорю Кондратюку, нарешті, може співати свої старі хіти. Нагадаємо, судова справа між співаком та продюсером тривала тринадцять років. Першою оновленою піснею зі старого репертуару Козловського стала «Пінаколада», яка тепер звучить українською та має шалену популярність.
На своїй сторінці у соціальній мережі Віталій поділився переживаннями від того, через що йому довелося пройти, та сподіваннями на майбутнє.
«Це історія про вибір — бути вічно жертвою або переможцем?! — написав Козловський. — Я завжди намагався йти за покликом свого серця, бо коли йшов на компроміси із совістю — вічно ставалася лажа… Урок засвоєний. Досвід пережитий. Карма відпрацьована. За мрію та за свободу необхідно боротись, як за життя.
Я ризикнув усім… Але вийшов із маніфестом про «Пінаколаду»! Активував у багатьох спогади про дитинство, молодість і безтурботність, нагадавши людям про їхні мрії… І сам згадав про те, ким завжди був. Прийнявши себе і весь свій бекграунд, я повернувся. І найголовніше, я повернув собі себе. І точно знаю: за кожною ніччю приходить ранок".
Підписники відреагували на допис у коментарях, поділившись особистими історіями.
«Браво, дочекалась, правда, тепер я вже маю 3 дітей з того моменту, як хотіла виходити заміж за Віталія», — написали у мережі.
«Тішуся, що ви пройшли той темний тунель, — відреагували шанувальники. — Світло перемогло темряву!»
«Радію, як за себе», — зізналася співачка Ольга Цибульська.
Раніше популярна співачка шокувала зізнанням.463
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