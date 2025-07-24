Спав на кухні на розкладному дивані: Козловський розчулив мережу спогадами

Популярний співак Віталій Козловський, який реанімував свій старий хіт, розчулив шанувальників.

На сторінці у соціальній мережі Віталій виклав пост про свого близького родича, який допоміг йому на початку співочої карʼєри.

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Саме дядя Міша та його сусідка — Тамара — стали одними з персонажів нового хіта Козловського.

«Близький родич родини — дядя Міша, який на початку моєї карʼєри у Києві приютив в себе вдома, — розповів Віталій. — Спав я тоді на кухні на розкладному дивані. Кльово було. До мене ставилися зі всією душею. Дозволяли вночі гримати холодильником, бо жити на кухні, то завжди гастрономічний рай. А я був тоді такою глистою худою, що їв багато, але все як в трубу.

Мені захотілося цього доброго та мудрого дядю зняти в кліпі! На пам’ять. На його дні народження минулого року я йому про це повідомив. А ще серед гостей сиділа його сусідка, шановна Тамара, яка понад 20 років пропрацювала в палаці Україна — білетером. Тож таку екстравагантну типажну пані я також запросив на знімання. Як то кажуть, під шумок. Мої актори справились із задачами, кліп вийшов веселим, бо я хотів налаштувати цією піснею усіх Малих на позитив, і щоб ті, що вже змогли — самоствердились, а ті, що тільки готуються змогти, зрозуміли, що їх сила у любові! До себе».

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Історія, яку розповів Козловський, відгукнулася у підписників, які поділилися своїми враженнями.

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«Вийшов дуже класний кліп, — підтримали співака. - А ще, дуже класно, не забувати своє походження, минуле! Не стидатися його. І не забувати людей, які колись відігравали важливу роль!

«Такий щирий пост, дядя Міша тепер зірка!» — додали у коментарях.

«Чудова та проста iсторiя з життя, — поділилися у відповідь. — Найважливіше в житті це пам'ятати добро і вміти повертати та примножувати його з вдячністю».

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