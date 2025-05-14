Вогонь!: мережа в шоці від старого хіта популярного артиста

Популярний співак Віталій Козловський, який повернув собі права на старі хіти, вразив мережу новиною. Після тринадцятирічної судової справи з колишнім продюсером Ігорем Кондратюком, Віталій знову заспівав свою популярну пісню «Пінаколада», переклавши її українською. Мережа вибухнула численними переспівами та коментарями відразу після того, як співак вперше виконав її на концерті. Через декілька днів Віталій випустив у мережі трек та поділився почуттями на своїй сторінці у соціальному додатку.

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Шанувальники співака не приховували радість. А телеведучий Анатолій Анатоліч, навіть, запропонував дружині повторити їх весілля, аби знову послухати Козловського.

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- Давай організуємо знову наше весілля, щоб Козловський виступив з цією піснею в нас, — звернувся Анатолій Анатоліч до дружини.

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- Ще з ночі на повторі, — зізналися шанувальниці. — А ця обкладинка просто відносить в дитинство.

Раніше мережа відреагувала на виступ гурту Циферблат на Євробаченні-2025.

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