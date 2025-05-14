41.13 / 41.72 46.14 / 46.92
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Вогонь!: мережа в шоці від старого хіта популярного артиста

14:50 14 травня 2025
Шанувальники в шоці від старого хіта Віталія Козловського

Популярний співак Віталій Козловський, який повернув собі права на старі хіти, вразив мережу новиною. Після тринадцятирічної судової справи з колишнім продюсером Ігорем Кондратюком, Віталій знову заспівав свою популярну пісню «Пінаколада», переклавши її українською. Мережа вибухнула численними переспівами та коментарями відразу після того, як співак вперше виконав її на концерті. Через декілька днів Віталій випустив у мережі трек та поділився почуттями на своїй сторінці у соціальному додатку.

Шанувальники співака не приховували радість. А телеведучий Анатолій Анатоліч, навіть, запропонував дружині повторити їх весілля, аби знову послухати Козловського.

РЕКЛАМА

- Давай організуємо знову наше весілля, щоб Козловський виступив з цією піснею в нас, — звернувся Анатолій Анатоліч до дружини.

РЕКЛАМА

- Ще з ночі на повторі, — зізналися шанувальниці. — А ця обкладинка просто відносить в дитинство.

Раніше мережа відреагувала на виступ гурту Циферблат на Євробаченні-2025.

30

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

посадка помідорів

Найкраще природне джерело калію для помідорів: покладіть у лунку під час посадки й збирайте плоди відрами

Пенсія в Україні

Базова соціальна допомога: Сергій Коробкін пояснив, хто зможе з липня отримувати 4500 грн щомісяця

шведський стіл

Етикет шведського столу: деякі правила вас здивують

Як правильно поливати плодові дерева&nbsp;— Фото: dachnyk.ru

Поливайте плодові дерева тільки так — і отримайте врожай у подвійному розмірі: поради досвідчених садівників

Наступний матеріал
Новини партнерів