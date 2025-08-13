41.17 / 41.71 48.11 / 48.83
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Справжня «кобра»: баклажани по-грузинськи за рецептом Івана Янюка

14:55 13 серпня 2025
Баклажани по-грузинськи, фото скриншот відео

Кулінар Іван Янюк називає себе «щасливим кухарем» і любить готувати страви, які не менш смачні, чим в його у мами.

Також Іванові подобаються незвичні чи навіть трохи «екзотичні» страви. Одна з них така гостра, що читачі блогу кулінара навіть назвали її «коброю» за гостроту.

Для приготування «кобри» знадобляться:
Баклажани — 2кг
Помідори — 500 г.
Сіль — 3 ст/л
Цукор — 3 ст/л
Оцет — 20 г (9%)
Перець солодкий — 800 г
Часник — 110 г.
Перець Чілі — 1 стручок
Петрушка — 70 г.

РЕКЛАМА

А як правильно готувати баклажани по-грузинськи, Іван розповів у короткому відео.

Іван Янюк також поділився перевіреним рецептом фаршированих перців.

РЕКЛАМА

115

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

трамп та путін

Йде робота над уточненням тем, які будуть обговорюватися: ЗМІ про зустріч путіна та Трампа

Георгій Судаков

Батько футболіста «Шахтаря» та збірної України трагічно пішов з життя за день до свого 51-річчя (фото)

Олександр Свіщов&nbsp;— інвестор та меценат

Олександр Свіщов відкрив на Львівщині один із найбільших заводів з переробки риби в Україні

Гороскоп 13-14 серпня. Фото Pixabay

Дні, коли щастить в усьому: які знаки зловлять хвилю успіху 13−14 серпня

Наступний матеріал
Новини партнерів