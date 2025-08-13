- 16:33 У Європи є важелі впливу на Трампа перед переговорами з путіним
- 16:25 Літо без війни: з Києва до Карпат вирушили діти загиблих і полонених військових
- 16:03 «Не бачу вдячності»: Віталій Козловський розірвав стосунки зі своєю піарницею
- 15:32 Йде робота над уточненням тем, які будуть обговорюватися: ЗМІ про зустріч путіна та Трампа
- 15:26 «Шахтар» — «Панатінаїкос»: розклад прямих телетрансляцій та ставки букмекерів на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи
- 14:55 Справжня «кобра»: баклажани по-грузинськи за рецептом Івана Янюка
- 14:31 «Перемоги люблять тишу»: Сирський про Курську операцію
- 14:07 Шоу для платників податків: експертка про те, чому війна в Україні — це ринок, а не ідея
- 14:01 Гроші «зваляться» з неба: Всесвіт щедро винагородить чотири знаки зодіаку до кінця тижня
- 13:30 Добропілля можуть захопити за сценарієм Авдіївки: огляд ситуації від аналітиків ISW
- 12:59 Стипендія у 8000 гривень: коли буде, і хто отримає
- 12:52 Окупантів залишили без палива: ЗСУ вразили нафтоперекачувальну станцію росіян
Справжня «кобра»: баклажани по-грузинськи за рецептом Івана Янюка
Кулінар Іван Янюк називає себе «щасливим кухарем» і любить готувати страви, які не менш смачні, чим в його у мами.
Також Іванові подобаються незвичні чи навіть трохи «екзотичні» страви. Одна з них така гостра, що читачі блогу кулінара навіть назвали її «коброю» за гостроту.
Для приготування «кобри» знадобляться:
Баклажани — 2кг
Помідори — 500 г.
Сіль — 3 ст/л
Цукор — 3 ст/л
Оцет — 20 г (9%)
Перець солодкий — 800 г
Часник — 110 г.
Перець Чілі — 1 стручок
Петрушка — 70 г.
А як правильно готувати баклажани по-грузинськи, Іван розповів у короткому відео.
Іван Янюк також поділився перевіреним рецептом фаршированих перців.115
