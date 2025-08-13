Справжня «кобра»: баклажани по-грузинськи за рецептом Івана Янюка

Кулінар Іван Янюк називає себе «щасливим кухарем» і любить готувати страви, які не менш смачні, чим в його у мами.

Також Іванові подобаються незвичні чи навіть трохи «екзотичні» страви. Одна з них така гостра, що читачі блогу кулінара навіть назвали її «коброю» за гостроту.

Для приготування «кобри» знадобляться:

Баклажани — 2кг

Помідори — 500 г.

Сіль — 3 ст/л

Цукор — 3 ст/л

Оцет — 20 г (9%)

Перець солодкий — 800 г

Часник — 110 г.

Перець Чілі — 1 стручок

Петрушка — 70 г.

А як правильно готувати баклажани по-грузинськи, Іван розповів у короткому відео.

Іван Янюк також поділився перевіреним рецептом фаршированих перців.

