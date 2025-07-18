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«Мамин рецепт» малосольних огірків від Івана Янюка: смакота, яку можна їсти вже на другий день
Кулінар Іван Янюк, який вже показав, як готує кисло-солодкі огірки, поділився ще й рецептом малосольних огірків своєї мами.
«Друзі, хто пам'ятає смачні хрумкі малосольні огірочки, як у мами? Ну що може бути кращим за цей смак літа?» — зазначив він.
Інгредієнти:
Огірки — 1,2 кг.
Часник — 8 зуб.
6 гілочок кропу
Апельсин — 1 шт.
Перець горошок — 2 ч/л.
Вода — 1,5л.
Сіль — 2 ст.л.
Приготування:
Покласти огірки у холодну воду й залишити на три години.
Обрізати носики та хвостики.
Апельсин розрізати на тоненьки скибочки.
В банку вкладати огірки й скибочки апельсина.
Додати у банки кріп, перець горошком та подрібнений часник.
Приготувати маринад — на літрову банку столова ложка солі.
Залити огірки маринадом.
Накрити банки капроновими кришками.
Готові такі огірки вже за два дні.
Нагадаємо, Іван Янюк також розповів, як смачно приготувати кабачки у духовці. А суддя кулінарного шоу «МайстерШеф» Володимир Ярославський розповів, як приготувати малосольні цукіні.229
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