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Не рецепт, а золото: смачний фарширований перець за рецептом «щасливого кухара»

10:10 3 серпня 2025
Іван Янюк поділився рецептом фаршированих перців. Фото&nbsp;— скріншот

Кухар Іван Янюк, який раніше розповідав про приготування хрумких малосольних огірків «як у мами», запропонував фоловером приготувати фаршировані перці.

На своєму каналі Янюк, який називає себе щасливим кухарем, запевнив, що перці виходять смачними, бо рецепт приготування перевірений. Та й взагалі — то не рецепт, а золото.

Інгредієнти:

  • Перець — 7 шт.;
  • Фарш — 700 г;
  • Рис — 250 г сухого;
  • Цибуля — 2 шт.;
  • Подрібнені томати — 350 г;
  • Сушений базилік — 1 ч/л.;
  • Петрушка — 20 г;
  • Паприка копчена — 1 ч/л.;
  • Сіль та перець — за смаком;
  • Вода — 500 мл;
  • Аджика — 1 ч/л.;
  • Цукор — 2 ст/л.

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Приготування:

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  • Рис відварити до половини готовності, цибулю дрібно порізати та додати до рису.
  • Також до начинки додати подрібнену зелень, базилік, копчену паприку, сіль та перець й гарно перемішати, об'єднавши всі інгредієнти та додавши 50 мг води.
  • Для приготування соусу на розігрітій олії карамелізувати нарізану цибулю. Готувати на середньому вогні, поки цибуля не стане золотавою.
  • Додати на пательню подрібнені помідори та зменшити вогонь. Додати аджику та перемішати.
  • Додати цукор, сіль та перець, пам'ятаючи про те, що начинка також була посолена та поперчена.
  • Вилити в пательню решту холодної води, гарно перемішати, довести до кипіння та зняти з вогню.
  • У перців зрізати «шапочки» та вибрати із середини насіння.
  • Наповнити перці начинкою та покласти у форму, залити соусом та накрити перчики «шапочками».
  • Форму накрити кришкою та відправити на 45 хвилин у духовку, розігріту до 180 градусів.

Рецепт перців, фаршированих фаршем та кус-кусом, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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