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Книга рецептів
10:10 — 3 серпня 2025
Не рецепт, а золото: смачний фарширований перець за рецептом «щасливого кухара»
Кухар Іван Янюк, який раніше розповідав про приготування хрумких малосольних огірків «як у мами», запропонував фоловером приготувати фаршировані перці.
На своєму каналі Янюк, який називає себе щасливим кухарем, запевнив, що перці виходять смачними, бо рецепт приготування перевірений. Та й взагалі — то не рецепт, а золото.
Інгредієнти:
- Перець — 7 шт.;
- Фарш — 700 г;
- Рис — 250 г сухого;
- Цибуля — 2 шт.;
- Подрібнені томати — 350 г;
- Сушений базилік — 1 ч/л.;
- Петрушка — 20 г;
- Паприка копчена — 1 ч/л.;
- Сіль та перець — за смаком;
- Вода — 500 мл;
- Аджика — 1 ч/л.;
- Цукор — 2 ст/л.
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Приготування:
- Рис відварити до половини готовності, цибулю дрібно порізати та додати до рису.
- Також до начинки додати подрібнену зелень, базилік, копчену паприку, сіль та перець й гарно перемішати, об'єднавши всі інгредієнти та додавши 50 мг води.
- Для приготування соусу на розігрітій олії карамелізувати нарізану цибулю. Готувати на середньому вогні, поки цибуля не стане золотавою.
- Додати на пательню подрібнені помідори та зменшити вогонь. Додати аджику та перемішати.
- Додати цукор, сіль та перець, пам'ятаючи про те, що начинка також була посолена та поперчена.
- Вилити в пательню решту холодної води, гарно перемішати, довести до кипіння та зняти з вогню.
- У перців зрізати «шапочки» та вибрати із середини насіння.
- Наповнити перці начинкою та покласти у форму, залити соусом та накрити перчики «шапочками».
- Форму накрити кришкою та відправити на 45 хвилин у духовку, розігріту до 180 градусів.
Рецепт перців, фаршированих фаршем та кус-кусом, читайте на нашому сайті.
Фото — скріншот447
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