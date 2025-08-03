Не рецепт, а золото: смачний фарширований перець за рецептом «щасливого кухара»

Кухар Іван Янюк, який раніше розповідав про приготування хрумких малосольних огірків «як у мами», запропонував фоловером приготувати фаршировані перці.

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На своєму каналі Янюк, який називає себе щасливим кухарем, запевнив, що перці виходять смачними, бо рецепт приготування перевірений. Та й взагалі — то не рецепт, а золото.

Інгредієнти: Перець — 7 шт.;

Фарш — 700 г;

Рис — 250 г сухого;

Цибуля — 2 шт.;

Подрібнені томати — 350 г;

Сушений базилік — 1 ч/л.;

Петрушка — 20 г;

Паприка копчена — 1 ч/л.;

Сіль та перець — за смаком;

Вода — 500 мл;

Аджика — 1 ч/л.;

Цукор — 2 ст/л.

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Приготування: РЕКЛАМА Рис відварити до половини готовності, цибулю дрібно порізати та додати до рису.

Також до начинки додати подрібнену зелень, базилік, копчену паприку, сіль та перець й гарно перемішати, об'єднавши всі інгредієнти та додавши 50 мг води.

Для приготування соусу на розігрітій олії карамелізувати нарізану цибулю. Готувати на середньому вогні, поки цибуля не стане золотавою.

Додати на пательню подрібнені помідори та зменшити вогонь. Додати аджику та перемішати.

Додати цукор, сіль та перець, пам'ятаючи про те, що начинка також була посолена та поперчена.

Вилити в пательню решту холодної води, гарно перемішати, довести до кипіння та зняти з вогню.

У перців зрізати «шапочки» та вибрати із середини насіння.

Наповнити перці начинкою та покласти у форму, залити соусом та накрити перчики «шапочками».

Форму накрити кришкою та відправити на 45 хвилин у духовку, розігріту до 180 градусів.

Рецепт перців, фаршированих фаршем та кус-кусом, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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