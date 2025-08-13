- 16:25 Літо без війни: з Києва до Карпат вирушили діти загиблих і полонених військових
Літо без війни: з Києва до Карпат вирушили діти загиблих і полонених військових
Цими вихідними чергова група — 62 дитини із родин загиблих, полонених і зниклих безвісти військових з Київщини та Житомирщини, вирушили у табір у Карпатах. У Буковелі на них чекає насичена програма: екскурсії, творчі майстер-класи, зустрічі з митцями, спортивні секції та психологічна підтримка.
За три роки організатори повезли на відпочинок 4 тисячі дітей з родин загиблих, полонених та зниклих безвісти українських героїв з різних областей України. Цьогоріч планують оздоровити понад 650 дітей. Фінансовою підтримкою цього проєкту допомагають меценати — компанія «Українська бронетехніка», повідомляється у сюжеті «Еспресо».
«Ми підтримуємо фонд із 2022 року. Це наш обов’язок — дбати про цих дітей. Їхні батьки зробили великий подвиг. А ми маємо показати, що країна про них не забула», — наголосив генеральний директор компанії «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас.
За його словами, від початку повномасштабної війни у компанії хотіли підтримати родини загиблих, полонених і зниклих безвісти так, як вміємо — через оздоровлення дітей.
«Тому у 2022 році запустили ініціативу „Літо без війни“. І з того часу щороку організовуємо для дітей рекреаційний відпочинок. Це не лише Карпати, а також є поїздки за корон, як-от Болгарія та Греція», — додала проджект-менеджерка благодійного фонду «Українська фундація «Мрія» Анастасія Зарічна.4
