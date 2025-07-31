Майже рік вважався зниклим безвісти: на Донеччині поліг захисник із Закарпаття

Життя за Україну віддають герої з усіх куточків нашої країни. У Мукачівській громаді попрощались із загиблим на війні мешканцем села Нижній Коропець Віктором Білаком. Довгий час він вважався безвісти зниклим в бою. У загиблого залишилися мати, батько, син Олександр, брат Сергій та сестра Марина з родиною, повідомляє Мукачівська міська рада.

ВІДЕО ДНЯ

«Віктор здобував фах у Мукачівському професійно-технічному училищі № 8. У червні 2024 року був мобілізований до лав Збройних Сил України та проходив службу у військовій частині А4594. Після проходження підготовки виконував бойові завдання на передовій, зокрема на Покровському напрямку», — йдеться у повідомленні.

За словами земляків, 5 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі села Красногорівка внаслідок ворожих обстрілів Віктор загинув. Йому було 39 років.

«Майже рік він вважався зниклим безвісти. Лише зараз тіло захисника змогли повернути додому», — кажуть вони.

РЕКЛАМА

У Нижньому Коропці воїна зустріли на колінах. Поховали його з усіма почестями на місцевому кладовищі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що після року очікувань бійця з Рівненщини Василя Слюсаря визнали загиблим.

РЕКЛАМА

95

Читайте нас у Facebook