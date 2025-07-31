- 00:03 «Олександрію» вдев'ятьох розбито у Белграді: відеоогляд відбірного матчу Ліги конференцій
- 31.07 22:58 «Шахтар» добив «Бешикташ» і вийшов на клуб свого ексфутболіста: відеоогляд відбірного матчу Ліги Європи
- 31.07 22:29 Як не розоритися в ресторані: ці нюанси знає далеко не кожен
- 31.07 22:01 Картопляні коржики з учорашнього пюре: раз-два — і готово!
- 31.07 21:32 Він був жорстоко чесним: автобіографія Оззі Осборна розкриє невідомі подробиці його особистого життя
- 31.07 21:09 Тельцям — «Диявол» та перевірка на силу волі, Дівам — «Закохані» та важливий вибір: Таро-прогноз на 1 серпня
- 31.07 21:03 Ідеально зварені яйця: є хитрощі, які ви маєте знати
- 31.07 20:59 «Полісся» прислухалося до Усика і вибило «Санта-Колому» з єврокубків: відеоогляд матчу відбору Ліги конференцій
- 31.07 20:44 «Друга половинка» та фінансові втрати: гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку
- 31.07 20:34 Майже рік вважався зниклим безвісти: на Донеччині поліг захисник із Закарпаття
- 31.07 20:15 Справа про замах на Макарова: поліція дійшла несподіваних висновків
- 31.07 20:06 Мариновані огірки, в’ялені на сонці: такого ви ще не куштували
Майже рік вважався зниклим безвісти: на Донеччині поліг захисник із Закарпаття
Життя за Україну віддають герої з усіх куточків нашої країни. У Мукачівській громаді попрощались із загиблим на війні мешканцем села Нижній Коропець Віктором Білаком. Довгий час він вважався безвісти зниклим в бою. У загиблого залишилися мати, батько, син Олександр, брат Сергій та сестра Марина з родиною, повідомляє Мукачівська міська рада.
«Віктор здобував фах у Мукачівському професійно-технічному училищі № 8. У червні 2024 року був мобілізований до лав Збройних Сил України та проходив службу у військовій частині А4594. Після проходження підготовки виконував бойові завдання на передовій, зокрема на Покровському напрямку», — йдеться у повідомленні.
За словами земляків, 5 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі села Красногорівка внаслідок ворожих обстрілів Віктор загинув. Йому було 39 років.
«Майже рік він вважався зниклим безвісти. Лише зараз тіло захисника змогли повернути додому», — кажуть вони.
У Нижньому Коропці воїна зустріли на колінах. Поховали його з усіма почестями на місцевому кладовищі.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що після року очікувань бійця з Рівненщини Василя Слюсаря визнали загиблим.95
Читайте нас у Facebook