Міноборони випробувало та допустило до експлуатації новий броньовик «Варта-2»

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони новий тактичний бронеавтомобіль «Варта-2». Про це повідомляє виробник — «Українська бронетехніка», з посиланням на заступника міністра оборони Валерія Чуркіна.

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«Забезпечення війська сучасною бронетехнікою залишається одним з пріоритетів Міністерства оборони. Нові бронеавтомобілі мають відповідати жорстким критеріям ефективності, надійності та насамперед мати високий ступінь захисту екіпажу та десанту. Важливо, щоб в нове озброєння та техніку, які пропонуються для війська, закладався значний технологічний потенціал, зокрема щодо вогневої потужності, захищеності, функціональності», — зазначив заступник міністра Валерій Чуркін.

Як розповів генеральний директор ТОВ «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас, при розробці бронеавтомобіля «Варта 2» компанія врахувала десятирічний досвід роботи та вимоги фронту.

«Бойова колісна машина „Варта-2“ — це машина поля бою. Технічні параметри бронеавтомобіля дозволяють встановлювати різноманітні бойові модулі, що забезпечує значну вогневу потужність і суттєво розширює спектр задач, які може виконувати така бойова одиниця. Нам вдалося успішно інтегрувати на автомобіль вітчизняний бойовий модуль „Січ“ 30 мм», — розповів Бельбас.

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Головне завдання «Варти–2» - надійний захист бійця на полі бою

За його словами, головне завдання «Варти-2» — надійний захист бійця на полі бою, саме тому компанія під час розробки особливу увагу приділяла відповідним технічним параметрам — балістичний захист автомобіля відповідає стандарту STANAG 3, а протимінний захист — класу 3А/3Б.

Бельбас також акцентував на тому, що «Варта-2» за своїми технічними параметрами та рішенням не має аналогів на ринку, та є по суті першим такого класу бронеавтомобілем, який був створений саме вітчизняним ВПК.

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«Такої техніки на фронті потрібно багато, тому додатковою перевагою „Варти-2“ є вартість: якщо ми матимемо нормальне серійне замовлення, цей автомобіль буде дешевший ніж схожі вітчизняні автомобілі, і значно дешевший, ніж зарубіжні», — переконаний гендиректор ТОВ «Українська бронетехніка».

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