- 17:52 Одну Дженніфер втратив, а іншу не зміг повернути: Бен Аффлек «залишився ні з чим»
- 17:26 Міноборони випробувало та допустило до експлуатації новий броньовик «Варта-2»
- 17:23 «Вони вважатимуть нас слабкими»: президент Литви розкритикував європейських колег через путіна
- 16:53 Захопило мій мозок і серце повністю: популярний актор шокував зізнанням
- 16:23 «Україна — це лише крок на шляху на Захід»: німецькі спецслужби зробили попередження
- 15:52 Більшість українців проти територіальних поступок: дані соціології
- 15:32 Незручний, ненадійний, стріляти чергами не рекомендується, але є і хороші відгуки: у рф випробували новий автомат
- 15:09 Чемпіонську ракетку легенди тенісу продали на аукціоні за рекордну суму
- 15:09 В Україні значно подорожчає житній хліб: в чому причина
- 14:49 Світ зламався, збожеволів: ведучий «Холостяка» потужно звернувся до мережі
- 14:23 Рекорд недовгий: чому золотовалютні резерви України раптово скоротилися
- 13:53 Чекайте сьогодні на магію змін: кому Юпітер подарує цілий рік щастя
Міноборони випробувало та допустило до експлуатації новий броньовик «Варта-2»
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони новий тактичний бронеавтомобіль «Варта-2». Про це повідомляє виробник — «Українська бронетехніка», з посиланням на заступника міністра оборони Валерія Чуркіна.
«Забезпечення війська сучасною бронетехнікою залишається одним з пріоритетів Міністерства оборони. Нові бронеавтомобілі мають відповідати жорстким критеріям ефективності, надійності та насамперед мати високий ступінь захисту екіпажу та десанту. Важливо, щоб в нове озброєння та техніку, які пропонуються для війська, закладався значний технологічний потенціал, зокрема щодо вогневої потужності, захищеності, функціональності», — зазначив заступник міністра Валерій Чуркін.
Як розповів генеральний директор ТОВ «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас, при розробці бронеавтомобіля «Варта 2» компанія врахувала десятирічний досвід роботи та вимоги фронту.
«Бойова колісна машина „Варта-2“ — це машина поля бою. Технічні параметри бронеавтомобіля дозволяють встановлювати різноманітні бойові модулі, що забезпечує значну вогневу потужність і суттєво розширює спектр задач, які може виконувати така бойова одиниця. Нам вдалося успішно інтегрувати на автомобіль вітчизняний бойовий модуль „Січ“ 30 мм», — розповів Бельбас.
За його словами, головне завдання «Варти-2» — надійний захист бійця на полі бою, саме тому компанія під час розробки особливу увагу приділяла відповідним технічним параметрам — балістичний захист автомобіля відповідає стандарту STANAG 3, а протимінний захист — класу 3А/3Б.
Бельбас також акцентував на тому, що «Варта-2» за своїми технічними параметрами та рішенням не має аналогів на ринку, та є по суті першим такого класу бронеавтомобілем, який був створений саме вітчизняним ВПК.
«Такої техніки на фронті потрібно багато, тому додатковою перевагою „Варти-2“ є вартість: якщо ми матимемо нормальне серійне замовлення, цей автомобіль буде дешевший ніж схожі вітчизняні автомобілі, і значно дешевший, ніж зарубіжні», — переконаний гендиректор ТОВ «Українська бронетехніка».24
Читайте нас у Facebook
Червень не вибачає помилок: як правильно підживити томати саме зараз, щоб виросли здорові та ароматні плоди
Несподіване везіння та вдале знайомство: на тижні 9 — 15 червня успіх чекає на тих, хто готовий діяти і не боїться змін
Дівам — «Паж кубків» та непередбачуваність, Стрільцям — «Туз пентаклів» та важливий вибір: Таро-прогноз на 10 червня