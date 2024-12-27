Можна їхати: відома шеф-кухарка показала свій відпочинок у Карпатах

Відома шеф-кухарка, постійна суддя проєкту «Мастершеф» Ольга Мартиновська, яка розповіла про свого коханого, показала свій відпочинок у Карпатах. Відомо, що Ольга поїхала до Буковелю разом з донькою та татом. На своїй сторінці у соціальній мережі шеф-кухарка ділиться світлинами з відпочинку та катання засніженими схилами.

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«Гори пахнуть вічністю, під снігом ховають спокій і легкий пофігізм на все, що відбувається століттями навколо… от би так вміти», — підписала світлини Мартиновська.

Родина зупинилася у затишному будинку на схилі, готує смачні вечері на відкритому вогнищі та п'є трав'яні чаї.

«Погода фантастична, — повідомила Ольга. - Схили чудові. Можна їхати, коротше. Заради дітей так точно!»

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Підписники відреагували на світлини Мартиновської у коментарях.

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«Дуже-дуже гарна та неймовірна, пані Оля», — поділилися враженнями.

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«Яка ж ви гарна й мудра», — відповіли на допис.

Нагадаємо, стартували зйомки ювілейного сезону популярного проєкту.

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