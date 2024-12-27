«Українська бронетехніка» сплатила до бюджету рекордну суму

Українське приватне підприємство оборонно-промислового комплексу «Українська бронетехніка», яке виробляє бронеавтомобілі «Новатор», сплатило у 2024 році до бюджету 1 мільярд 44 мільйони гривень. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

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«Для нас це рекордний показник. І він свідчить насамперед про те, що ми зростаємо та розвиваємося. А також про те, що вітчизняна оборонка, яка помітно зросла за цей рік, стає опорою для економіки, сплачуючи рекордні суми до бюджету. В нинішніх умовах кожна перерахована гривня — це більше зброї та техніки для наших військових», — прокоментував генеральний директор ТОВ «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас.

Також, за його словами, ТОВ «Українська бронетехніка» у 2024 році, попри реалізацію значних інвестиційних проєктів з розширення виробництва та освоєння нових продуктів, спрямувало на благодійну допомогу 73 мільйони гривень.

«Компанія в цьому році долучалася до допомоги лікарні „Охматдит“, майже 7 мільйонів гривень виділила на підтримку різноманітних благодійних проєктів від фондів. Втім, найбільша стаття благодійних витрат у 2024 році — на підтримку військових. Ми тісно співпрацюємо з величезною кількістю підрозділів, які експлуатують нашу продукцію, та знаємо про їхні проблеми та потреби. Саме тому у структурі благодійних витрат компанії цього року понад 50 мільйонів гривень — це кошти, за які ми придбали та передали військовим частинам озброєння, необхідне майно та обладнання», — додав Бельбас.

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Раніше повідомлялося що «Українська бронетехніка» може збільшити виробництво оборонної продукції в рази.

На фото в заголовку генеральний директор ТОВ «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас

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