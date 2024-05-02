Григорій Козловський, ФК «Рух» та Emily Resort влаштували свято для дітей загиблих захисників

Активний відпочинок для дітей загиблих українських військових, якими опікується БО «Діти Героїв» влаштував ФК «Рух» та його засновник Григорій Козловський спільно з Emily Resort. Разом з командою благодійників «Галицькою Свіжиною» та Шевченківським Гаєм, Григорій Козловський та «рухівці» провели благодійний захід для малечі.

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Григорій Козловський зазначив: «Діти, які живуть в умовах війни, часто відчувають страх, тривогу та смуток. Активний відпочинок та долучення дітей до спорту допомагає їм відволіктися від жахів війни. Тому вся наша „жовто-чорна“ родина намагається якомога частіше влаштовувати їм такі свята. Адже такі заходи дають дітлахам можливість зосередитися на чомусь іншому, відчути радість та позитивні емоції».

Діти загиблих українських військових завітали до футболістів «Руху» та вихованців клубної Академії, пограли з ними в футбол. Відвідали Emily Zoo на території Emily Resort та скуштували смачний обід. Після трапези на дітей чекали аніматори та смаколики від партнерів «жовто-чорних».

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«Такі подорожі до Академії „Рух“ та Emily Resort дають дітям надію та віру в те, що життя може бути кращим, а також надихають їх до занять спортом та досягнення своїх цілей» — додав Григорій Козловський.

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А завершився активний та насичений день, наповнений позитивними емоціями, у Шевченківському Гаю, де для малечі та дорослих був підготований цікавий квест та екскурсія однією із найзахопливіших локацій Львова.

Григорій Петрович Козловський зазначив, що влаштовувати такі свята для дітей, вже традиція для «жовто-чорної» родини. Так в березні ФК та Академія «Рух» разом з Emily Resort влаштували свято вихованцям дитячого будинку «Добре серце». Малеча відвідала клубну Академію та взяла участь у різноманітних активностях, майстеркласах та розвагах. Кожна дитина отримала незабутні враження та подарунки.

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А до Дня Святого Миколая засновник ФК «Рух» Григорій Козловський та готельно-відпочинковий комплекс Emily Resort влаштували одноденний вікенд для дітей-переселенців та дітей загиблих Героїв.

«Від початку повномасштабного вторгнення наша „жовто-чорна“ родина та Emily Resort допомагає не тільки військовим, а й переселенцям та дітям-сиротам. Спорт формує нас як особистість та допомагає не тільки мати гарну фізичну форму, а й дарує позитивні емоції. Звісно хлопцям дуже до вподоби саме футбол. Ми дуже раді, що сьогодні нам вдалось не тільки влаштувати свято для дітей-сиріт, а й втілити дитячі мрії» — резюмував Григорій Козловський.

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