Компанія, пов'язана зі скандальним Микитасем та Астіоном, намагається зірвати продаж «Укрбуду»: що про це пишуть ЗМІ

У четвер, 14 серпня, за клопотанням Фонду держмайна відбудеться засідання суду, під час якого має вирішитись доля подальшої приватизації компанії «Укрбуд», пише «УНІАН».

ВІДЕО ДНЯ

«18 червня Фонд держмайна провів аукціон із продажу державного пакета акцій розміром 100% статутного капіталу ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд». Переможцем було визначено грузинську компанію ТОВ «ПЕТРО ОЙЛ ЕНД КЕМІКАЛС», яка запропонувала 805 млн грн. Однак пізніше з'явилася інформація про наявність у цьому ТОВ російського капіталу — в результаті торги скасували і переможцем став наступний учасник — ТОВ «Техно-онлайн», пов'язаний із опальним колишнім забудовником Максимом Микитасем, який запропонував на 1000 грн менше», — пише УНІАН.

06.08.2025 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Техно-Онлайн» надійшла заява про забезпечення позову шляхом заборони Фонду держмайна України, його структурних підрозділів, Товариства з обмеженою відповідальністю «Петро Ойл Енд Кемікалс» здійснювати дії, у тому числі будь-які угоди та укладання договорів.

Як пише УНІАН, новий переможець ще до 11 серпня мав заплатити за придбаний об'єкт під 800 млн грн (без ПДВ).

РЕКЛАМА

Як пише УНІАН, за «Техно-Онлайн» стоїть не лише ексвласник «Укрбуду» Максим Микитась, а також Василь Астіон, до якого той нібито звернувся по допомогу знайти кошти та допомогти з оформленням процесу переказу коштів.

Зазначається, що компанія Астіона ТОВ «БІЛАРТ» стала засновником (брат Астіона Євген у компанії — бенефіціарний власник), і тепер має 66% ТОВ «Техно-Онлайн»: «5 серпня 2025 року змінилася частка у статутному капіталі засновника з 46000 на 15640″ кінцевим бенефеціаром якого є відомий рейдер Василь Астіон. Перед цим ТОВ „ТЕХНО-ОНЛАЙН“ змінило місце реєстрації з м. Києва на прифронтове місто Суми, яке щодня бомбардується російськими військами. Аналогічно змінили реєстрацію та інші підконтрольні Микитасю підприємства (зокрема, ПрАТ „Метробуд“ (код 32 961 977), яке з 11.06.2025 „переїхало“ до м. Сум). Навряд чи Микитась релокував свої підприємства ближче до лінії фронту з патріотичних міркувань, швидше за все готується або якесь „знищення документів“ ворожим обстрілом, або знайшов корупційний сервіс відповідних державних органів у Сумах».

Як писали ЗМІ, у «Техно-онлайн» мінімальні обороти, зокрема минулого року активи становили 22,2 тис. гривень, виручка — 37,4 тис. гривень, при цьому чисті збитки — 25,6 тис. гривень. За роки існування у ТОВ не було жодних серйозних контрактів та угод, а участь у тендерах обмежена заправкою та ремонтом тонер-картриджів на суму 1500−2600 гривень.

РЕКЛАМА

«Також існує інформація, що бенефіціаори ТОВ „ПЕТРО ОЙЛ ЕНД КЕМІКАЛС“ досягли домовленості з бенефіціарами ТОВ „ТЕХНО-ОНЛАЙН“ про наповнення останнього суспільства фінансовими ресурсами з маскуванням реальних джерел походження коштів (які, ймовірно, мають російське походження) розподілом частинок у придбаному об'єкті», — пише УНІАН.

Нагадаємо, 18 червня Фонд держмайна виставив на приватизацію 100% акцій «Будівельної компанії «Укрбуд», а стартова ціна була встановлена на рівні 262,64 млн грн. Фінальна ціна на аукціоні зросла майже втричі — до 805 млн грн. Бежуашвілі Компанія мала виконати низку зобов'язань — погасити борги, зберегти профіль діяльності, працевлаштування, екологічні стандарти та перерахувати до держбюджету дивіденди за 2025 рік виявлення у нього обмежень, передбачених п. 11 ч. 2 ст. 8 Закону про приватизацію.

Однак 1 липня 2025 року Фонд держмайна відмовився затвердити переможця після виявлення у нього обмежень, передбачених п. 11 ч. 2 ст. 8 Закону про приватизацію. Зокрема, обмеження стосувалися можливості участі осіб, які перебувають під санкціями, або пов'язаних з такими особами. У такому разі право придбати об'єкт перейшло до учасника з другою за величиною ставкою — ТОВ «Техно-Онлайн».

РЕКЛАМА

199

Читайте нас у Facebook