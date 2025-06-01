- 14:39 Горять літаки на чотирьох військових аеродромах в росії: що відомо про масовану атаку дронів по стратегічній авіації окупантів
- 14:22 Конгрес США дає Трампу значні важелі впливу на путіна — ЗМІ
- 14:01 Спеку трохи зіб'ють грози: у перший тиждень червня на українців чекають «африканські» +35
- 13:34 Завдяки вступу до ЄС в Україні можуть знизити податки, — Данило Гетманцев
- 13:12 Ще більше областей: в ISW назвали регіони, які хоче окупувати росія
- 13:12 Унікальний парад планет у червні-2025: коли його зможуть спостерігати українці
- 12:49 Росіяни вдарили по навчальному центру Сухопутних військ ЗСУ: є загиблі
- 12:46 Крохмаль та попіл для багатого врожаю смородини: дешево та сердито
- 11:58 «Кривавий спектакль для Трампа»: Вадим Денисенко — про аварії поїздів у росії та «український слід»
- 11:32 США розуміють занепокоєння путіна щодо НАТО, — Келлог
- 11:09 Частину переселенців позбавлять статусу та виплат: у Кабміні розпочали нову перевірку для ВПО
- 10:46 Внаслідок атаки дронів на Київщині пошкоджено приватні будинки, а на Одещині зруйновано базу відпочинку
Унікальний парад планет у червні-2025: коли його зможуть спостерігати українці
Наприкінці січня цього року можна було спостерігати парад планет, коли шість небесних тіл (Марс, Юпітер, Уран, Нептун, Венера та Сатурн) розташовувалися по один бік від Сонця на своїх орбітах.
А у вівторок, 3 червня, інший «набір» планет влаштує на небі черговий «парад». Як повідомляє ресурс Metoo, відбудеться рідкісне планетне вирівнювання, в якому братимуть участь Меркурій, Юпітер, Марс, Уран, Нептун і Сатурн. Це явище можна буде спостерігати перед світанком.
Й взагалі червень буде багатим на різноманітні космічні явища.
Так, 7 червня очікується пік метеоритного дощу Арієтиди. Найкраще за зорепадом спостерігати перед сходом сонці.
11 червня настане повня, яку називають Полуничною, мабуть, на честь збору врожаю цієї ягоди.
21 червня настане літнє сонцестояння.
Нагадааємо, що в останній день зими цього року на небі вишиковувалися одразу сім планет: Сатурн, Меркурій, Нептун, Венера, Уран, Юпітер і Марс.
Фото Metoo49
Читайте нас у Facebook
Ракам варто зайнятися аналізом бюджету та покупок, а Дівам влаштувати собі день без метушні: чого чекати знакам зодіаку у перший день літа
Водоліям — «Колесо Фортуни», Левам — «Колісниця», а Скорпіонам — «Сонце»: Таро-прогноз та поради карт на 1 червня