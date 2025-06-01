Унікальний парад планет у червні-2025: коли його зможуть спостерігати українці

Наприкінці січня цього року можна було спостерігати парад планет, коли шість небесних тіл (Марс, Юпітер, Уран, Нептун, Венера та Сатурн) розташовувалися по один бік від Сонця на своїх орбітах.

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А у вівторок, 3 червня, інший «набір» планет влаштує на небі черговий «парад». Як повідомляє ресурс Metoo, відбудеться рідкісне планетне вирівнювання, в якому братимуть участь Меркурій, Юпітер, Марс, Уран, Нептун і Сатурн. Це явище можна буде спостерігати перед світанком.

Й взагалі червень буде багатим на різноманітні космічні явища.

Фото Metoo

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Так, 7 червня очікується пік метеоритного дощу Арієтиди. Найкраще за зорепадом спостерігати перед сходом сонці.

11 червня настане повня, яку називають Полуничною, мабуть, на честь збору врожаю цієї ягоди.

21 червня настане літнє сонцестояння.

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Нагадааємо, що в останній день зими цього року на небі вишиковувалися одразу сім планет: Сатурн, Меркурій, Нептун, Венера, Уран, Юпітер і Марс.

Фото Metoo

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