Зорепад Персеїди: як правильно загадувати бажання

Щорічно, в середині серпня в Північній півкулі Землі можна спостерігати явище, яке багато хто називає «літнім зорепадом». Це метеорний потік Персеїди, який отримав свою назву завдяки сузір'ю Персея.

У 2022 року зорепад Персеїди відбувається з 23 липня по 22 серпня. Але його пік, коли небесне явище метеоритів, що згорають, можна спостерігати неозброєним оком, припадає на 12 і 13 серпня.

Про те, що робити цими днями, як готуватися до зорепаду і як правильно загадувати бажання, в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла астролог Людмила Булгакова.

- Треба пам'ятати, що пік нинішнього метеорного потоку посідає в повний Місяць 12 серпня, — каже Людмила. — Це означає, що сила зорепада буде багато разів посилена впливом Місяця. Не треба цього боятися, місячна енергія лише допоможе концентрації зусиль та якнайшвидшому виконанню бажань. Потрібно лише дати собі правильну установку.

- Що ви маєте на увазі?

- Правильно загадувати бажання — це ціла наука. Людина, на жаль, не знає всіх своїх внутрішніх можливостей. І в такий час, як зорепад, на допомогу йому приходять небесні світила. Для того, щоб бажання було здійснено, потрібен досить сильний енергетичний потік. Цього року він ще буде посилен впливом Місяця. Тому всім треба бути готовими до того, що можливість здійснення бажань дуже висока. Гадаю, зараз українці мають одне спільне бажання. Метеоритний потік — саме час відправити його в космос.

- Як це має бути здійснено із практичного боку?

- Жодних складних пристроїв для цього не треба. Єдине — вибрати відокремлене, спокійне місце, звідки можна добре бачити небо. Звичайно, найкраще поїхати за місто, кудись у поле, але зараз не у всіх є така можливість, та й це може виявитися небезпечним. Вважаю, в будь-якому місці можна знайти майданчик, з якого видно зірки. Головне, сконцентруватися на своєму бажанні та подумки його промовляти. Дехто любить писати на аркуші паперу, але я виходжу з того, що всі наші думки живуть у голові і зовсім не обов'язково їх фіксувати.

- Вважається, що бажання краще здійснюється, коли бачиш зірку, що падає.

- Персеїди — це потік метеоритів, що згорають. Але, насправді, не важливо, чи загадуєш ти бажання в момент, коли бачиш їхнє згоряння чи ні. Протягом усього часу дії зорепада дуже високий рівень енергетичного впливу. Адже він розпочався ще наприкінці червня, просто саме вночі 12 та 13 серпня потік буде найкраще видно неозброєним оком.

- Чого слід побоюватись у цей час?

- Особливих небезпек для населення Землі під час метеорного потоку немає. Більше того — багато людей саме в цей час відчувають приплив енергії, у них покращується настрій, справи немов самі вирішуються. Це хороший період для того, щоб фіналізувати розпочате або, наприклад, взятися за якусь нову справу. За великим рахунком, потік метеоритів ніби «змиває» все старе, очищуючи та надаючи ґрунт для зростання здорових «пагонів». Не варто боятися прийняття складних рішень та взятої на себе відповідальності. Вважаю, що в цей час на нас чекатиме багато хороших новин. Треба просто не забувати, що думки наші матеріальні і все можливо!

Всім, хто цікавиться впливом зірок на долю радимо прочитати гороскоп на серпень для всіх знаків Зодіаку, який Людмила Булгакова склала спеціально для «ФАКТІВ».

А ще хочемо нагадати чудову притчу саме про загадування бажань, яку розповів Олександр Швець.

Фото в заголовку з сайта https://inpoland.net.pl/

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