Ароматичні мішечки з лавандою: їх можна зробити своїми руками

Ароматичні мішечки з лавандою — це простий спосіб освіжити ваш дім, шафу чи дорожні сумки. Все, що вам потрібно, це кілька основних матеріалів, трохи точності та кілька правил, щоб забезпечити тривалий та інтенсивний аромат. У поєднанні з правильним часом для збору квітів ви отримаєте натуральний аромат, який зробить вашу оселю затишною, пише Zielony Ogrodek.

Важливо збирати врожай у сухий, сонячний день, бажано вранці, після того, як висохне роса. Саме тоді концентрація олії найвища. Пам’ятайте, що стебла потрібно обрізати гострим ножем або секатором до довжини близько 10 см, нижче основи суцвіть. Це полегшить зв’язування їх у пучки та сушіння.

Найкращий час для збору квітів лаванди - коли вони повні бутонів, але ще не розкрилися. Саме тоді вони містять найбільше ефірних олій, що призводить до сильнішого аромату.

Після збору лаванди її правильне сушіння є надзвичайно важливим для збереження її насиченого аромату протягом тривалого часу. Лаванду слід зв'язати в невеликі, пухкі пучки за допомогою мотузки або гумки. Потім повісьте їх у сухому, темному та добре провітрюваному місці квітами вниз. Обов'язково залиште достатньо місця для циркуляції повітря. Уникайте сушіння на сонці, оскільки сонячне світло може призвести до вицвітання кольору та зменшення аромату. Процес сушіння зазвичай триває 2−4 тижні. Лаванда готова, коли квіти повністю сухі та хрусткі на дотик.

Після сушіння обережно відокремте квіти від стебел. Ви можете зробити це, потерши пучок лаванди між долонями над мискою. Зберігайте сушені квіти в щільно закритій темній ємності, наприклад, скляній банці, щоб зберегти аромат.

Щоб зробити ароматизовані мішечки, вам знадобляться: сухі квіти лаванди, дихаюча тканина (бавовна, льон або органза), нитки, голка, ножиці, та мотузка або стрічки для декорування.

Виріжте два квадратні шматки тканини потрібного вам розміру. Зшийте їх разом по трьох краях, залишивши один відкритим. Не забудьте зшити сумку навиворіт, а потім вивернути її на лицьову сторону після пошиття. Ви можете використовувати простий ручний стібок або швейну машинку. Якщо ви хочете скоротити час, замість шиття, можете використовувати невеликі, готові мішечки з органзи або мусліну зі шнурками. Ви можете знайти їх у багатьох інтернет-магазинах для рукоділля. У мисці змішайте лаванду та рис у співвідношенні 2:1. Рис є чудовим наповнювачем і допомагає аромату довше триматися. Висипте суміш у мішечок. Не наповнюйте його до країв, залиште трохи вільного простору. Зашийте або зав'яжіть відкритий край. Ви можете використати декоративну стрічку, щоб зав'язати його, що додасть шарму мішечку.

Помістіть готові вироби в шафу, серед одягу, у шухляди для білизни або навіть у машину. Кожні кілька тижнів ви можете обережно зім'яти їх у руці, щоб активувати та освіжити аромат.

