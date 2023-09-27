Позбуваємось молі у квартирі: як це зробити раз і назавжди

Кожна людина хоч раз у житті стикалася з міллю: ця неприємна комаха може жити і в продуктах, і в одязі, і в меблях. Якщо ваш одяг облюбувала міль і ви помітили лисини на улюбленій шубі або дірки в одязі, не сподівайтесь, що ситуація мине сама собою: ваша нова співмешканка зовсім не збирається з'їжджати з шафи без бою.

Про це пише сайт для господинь.

Види молі

Найчастіше в будинках селяться такі види молі, як:

харчова, або вогнівка. Вона харчується сухими сипучими продуктами і може опинитися в банках з крупами та цукром, у горіхах та сухофруктах, у бобових, у сухій чайній заварці;

речова/меблева/платяна. Такий вид молі віддає перевагу шовку, шерсті, хутру і селиться в шафах з одягом. Але якщо вовни і хутра немає, для відкладання личинок підійдуть бавовняні і навіть синтетичні тканини. Моль також може селитися в оббивці м'яких стільців, у кріслах та диванах, на килимах та паласах.

Доросла особина, що літає квартирою, — швидше за все, самець. Самки, особливо з личинками, зазвичай ховаються у темних куточках квартири та в складках одягу.

Як моль з'являється у квартирі?

Ця комаха може з'явитися в будь-якій квартирі і завадити цьому практично неможливо:

личинки можуть опинитися в куплених продуктах, наприклад, заражена крупа стане зручним місцем для розмноження комахи. Надалі моль розселиться й інших продуктах;

платтяна міль зазвичай виникає в будинку з появою нового або старого одягу, меблів, килимів і паласів;

будь-який вид молі можна принести додому на одязі після прогулянки чи поїздки у громадському транспорті. Комахи можуть опинитися і на шерсті домашнього вихованця, що регулярно буває на вулиці;

зрештою, моль може залетіти до будинку через відчинене вікно чи вентиляцію.

Як позбутися платяної/речової молі

Боротися потрібно не так з дорослими особинами, які можуть літати по квартирі, викликаючи яскраві емоції у господарів будинку, як з їхніми личинками. Знайти їх не так просто. Але навіть якщо дорослих особин та личинок не видно, а на речах у шафі, на килимах чи оббивці меблів виявилися проїдені дірки — моль у хаті. Позбутися її можна як народними, так і професійними засобами.

Генеральне прибирання

Перше, що треба зробити — це генеральне прибирання по всій квартирі, пропилососити всі полиці, стіни та ящики, протерти їх вологою ганчіркою з миючим засобом. Випрати штори та пледи, здати в хімчистку килими, подушки, м'які іграшки. Увага треба приділити в тому числі найдальшим і темним кутам квартири і шаф: міль віддає перевагу саме таким місцям проживання.

Кедр

Раніше у боротьбі з міллю активно використовувалися нафталінові кульки. Вони містяться пестициди, такі як нафталін або парадихлорбензол. Але дослідження показали, що ці речовини шкідливі здоров'ю людини.

Хорошою альтернативою для профілактики появи молі є кедрове дерево — ці комахи не переносять його запах. У шафи можна повісити кедрові вішалки, які допоможуть відлякати міль від одягу, а по квартирі розвісити саше з кедровою олією.

Трави

У боротьбі з дорослими молями велику роль відіграють запахи. По шафах можна розкласти трави, аромати яких відлякують міль: розмарин, чебрець, гвоздику, лаванду, лавровий лист. Таке арома-саше можна зробити самим, поклавши трави в маленькі матер'яні мішечки, а можна купити — магазини та супермаркети пропонують великий вибір.

Ще один варіант — використовувати розведені ефірні олії, розбризкуючи їх по внутрішній частині полиць, килимів, меблів. Але в цьому випадку потрібно бути обережним, оскільки можуть залишатися плями.

Низька температура

Яйця та личинки молі не виживають за низьких температур. Будь-який одяг та текстиль, які мають ознаки пошкодження, можна заморозити: запечатавши речі в пакет, помістити їх у холод на 24 години. Взимку в морозну погоду (не менше -10 за Цельсієм) достатньо на ніч виставити пакет на балкон, решта часу допоможе морозилку холодильника.

Місця для зберігання одягу та інших речей повинні бути сухими та по можливості прохолодними. Моль розмножується у вологому теплому середовищі. Не варто зберігати одяг чи речі у підвалах, гаражах, відкритих сараях чи інших місцях, які не захищені від змін погоди.

У місцях, привабливих для молі (у першу чергу — всередині шаф, кухонних приміщень та у важкодоступних куточках житла) є сенс розмістити пастки та ароматичні саше.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» також писали, як позбутися надокучливих плодових мушок.

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