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Стиль життя

Секрети використання лаванди на кухні: деякі з них вам точно сподобаються

22:27 18 червня 2025
Лаванда. Фото Ольги Сметанської, «ФАКТИ»

Сезон лаванди — чудова пора. Та тільки не всі знають, як використовувати цю рослину на кухні.

У Провансі заварюють лавандовий чай, обов'язково додаючи до нього лимон. Також ця рослина зробить смак лимонаду чарівним. Для цього додайте лаванду до цукрового сиропу. Використовуйте лише квіти, а не гілочки. Тоді смак буде більш витонченим.

Змішайте сушену лаванду з цукром і додайте у випічку — наприклад, кекси та печиво.

Прекрасне поєднання лаванди з деякими видами сиру. Особливо з козячим. Взимку в Провансі лаванду додають у качиний бульйон — і це дуже смачно. Але є один секрет — додавати лаванду потрібно в останній момент, за пів хвилини до того, як вимкнути плиту. Бульйон з лавандою не розігрівають — смак та аромат розігрітого вже не той.

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А ще лаванду можна додавати у каву, помістивши в марлю, а потім вийнявши її з чашки, де заварювався напій.

І, звичайно, чудовим є лавандове морозиво у поєднанні зі сливовим конфітюром.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про застосування рослини в медицині. Наприклад, лавандова олія — прекрасний натуральний засіб від мігрені. А ще ця рослина має дуже стійкий аромат, здатний усувати будь-які інші запахи.

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Фото Ольги Сметанської

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