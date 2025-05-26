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Секрети приємного запаху в домі: деякі моменти можуть вас здивувати
Комфорт в оселі - сьогодні одна з провідних тем у багатьох медіа світу. Адже саме вдома людина найкраще відновлюється, якщо все правильно організовано.
Запахи мають важливе значення. І якщо ви думаєте, що проблему неприємного запаху можна вирішити лише за допомогою освіжувачів повітря, це не так.
Насамперед, провітрюйте приміщення двічі на день.
На кухні обов’язково користуйтеся витяжкою. Періодично наводьте лад у місцях, де зберігаєте овочі та фрукти. Адже запах гнилої цибулі чи картоплі може бути жахливим.
Коли миєте підлогу, додайте у воду кілька крапель ефірної олії — наприклад, лавандової або апельсинової — і ваш дім пахнутиме свіжістю.
У шафі, де зберігаєте одяг, помістіть саше з ароматом лаванди. До речі, зробити їх можна самостійно, помістивши у невеликі мішечки квіти лаванди.
Не допускайте, щоб у вашій ванній кімнаті з’явився запах сирості та плісняви. Вчасно усувайте такі проблеми.
Найкращий запах у домі — запах чистоти.
Якщо надовго залишаєте квартиру, нагадаємо про маленьку хитрість, щоб після повернення вас не зустрів неприємний запах.
Фото з альбому Ольги Сметанської128
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