- 20:06 Хрумкі квашені огірки на зиму: вони точно мають бути у вашому погребі
- 19:42 Втрачають швидше, ніж виробляють: у росії похвалилися постачанням нової партії літаків, їх аж два
- 19:31 ДБР завершило розслідування справи Шабуніна: що буде далі
- 19:17 Я пригріла змію: мережу шокувало звернення популярної співачки
- 19:15 «Я не знав, що у вас так»: в KLAN FC розповіли, як складно привозити бійців на кулачні бої в Україну під час війни
- 18:56 Близнюкам — «Паж мечів» та пильність, Терезам — «Правосуддя» та перевірка на чесність: Таро-прогноз на 15 серпня
- 18:33 Вона підірве ринок: медіум передбачила Меган Маркл резонансне майбутнє
- 18:06 Не прогавте момент: досвідчені городники назвали найкращий час для посадки озимої цибулі у 2025 році
- 17:41 В Одесі «зацвіло» море: екологи розповіли, чим це небезпечно для здоров'я відпочиваючих
- 17:26 Латвійський депутат Європарламенту підтримав введення місії ООН для моніторингу дотримання прав людини в ТОТ
- 17:14 Хліб подорожчає до 55 гривень за буханку: експерт пояснив, чому це можливо вже цього року
- 16:57 Нацбанк, «Ощадбанк» і «Укрексімбанк» можуть арештувати активи Миколи Лагуна через Лондонський суд, — ЗМІ
Я пригріла змію: мережу шокувало звернення популярної співачки
Популярна співачка Камалія, яка нещодавно показала фоловерам, як під час тренування вона впала з коня, на своїй сторінці у соцмережі поскаржилася підписникам на зраду близької людини.
В Instagram співачка виклала особисті світлини та допис про те, що її зрадила найкраща подруга.
«Немає гіршої біди, ніж коли тебе зраджує та, кого ти називала подругою, — написала Камалія. — Не просто знайомою — найближчою! Понад 20 років вона була в моєму домі, за моїм столом, серед моєї родини. Разом відпочивали, святкували, навіть у найтемніші часи були поруч — і в Іспанії, і під час COVID. Я ділилася з нею всім — радістю, болем, секретами.
А виявилося… весь цей час я пригріла змію. Змію, яка тихо, терпляче чекала моменту, щоб вкусити так, щоб отрута потрапила прямо в серце. І вдарила…»
Співачка не написала, хто саме її зрадив, але зізналася, що біль від зради був нестерпним: «Цей біль неможливо описати. Зрада від «своєї» — це коли падає світ. Це коли розумієш, що ворог зовні — ніщо, бо справжній ворог сидів поруч, усміхався і називав тебе «сестрою». Дівчата, запам’ятайте: найстрашніший звір — це не чужа жінка, а «найкраща подруга».
Фоловери активно відреагували на пост Камалії, поділившись своїми історіями та зазначивши, що справжнє горе в Україні — це війна.
— Тому моя найкраща подруга — це мама, — написали у коментарях.
— Терпіння, біль мине, — відповіли Камалії. — Ніколи не мала подруг. Бережіть себе і родину, усе інше не має значення.
— Тримайтеся, ви щира добра жінка, а з такими так часто обходяться, я теж на жаль розчарована в жіночій дружбі, — поділилися досвідом.
— Немає гіршої біди? — образилися у мережі. — Я не знецінюю ваше горе, але казати таке українцям, які живуть в Україні і кожен день бігають у сховище з дітьми…
— Сподіваюся, вона не підлізла до вашого чоловіка, — додали припущення. — Співчуваю, це справді боляче.
Раніше популярний співак несподівано розірвав стосунки зі своєю піарницею.
Фото зі сторінки Камалії у соцмережі155
Читайте нас у Facebook
Розслідував корупцію в «Укрзалізниці», а потім перейшов туди працювати: Олег Постернак про конфлікт інтересів ексдетектива НАБУ
Терезам варто зайнятися пошуком балансу у всьому, а Рибам — уникати зайвої метушні: гороскоп на 14 серпня