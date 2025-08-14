Я пригріла змію: мережу шокувало звернення популярної співачки

Популярна співачка Камалія, яка нещодавно показала фоловерам, як під час тренування вона впала з коня, на своїй сторінці у соцмережі поскаржилася підписникам на зраду близької людини.

В Instagram співачка виклала особисті світлини та допис про те, що її зрадила найкраща подруга.

«Немає гіршої біди, ніж коли тебе зраджує та, кого ти називала подругою, — написала Камалія. — Не просто знайомою — найближчою! Понад 20 років вона була в моєму домі, за моїм столом, серед моєї родини. Разом відпочивали, святкували, навіть у найтемніші часи були поруч — і в Іспанії, і під час COVID. Я ділилася з нею всім — радістю, болем, секретами.

А виявилося… весь цей час я пригріла змію. Змію, яка тихо, терпляче чекала моменту, щоб вкусити так, щоб отрута потрапила прямо в серце. І вдарила…»

Співачка не написала, хто саме її зрадив, але зізналася, що біль від зради був нестерпним: «Цей біль неможливо описати. Зрада від «своєї» — це коли падає світ. Це коли розумієш, що ворог зовні — ніщо, бо справжній ворог сидів поруч, усміхався і називав тебе «сестрою». Дівчата, запам’ятайте: найстрашніший звір — це не чужа жінка, а «найкраща подруга».

Фоловери активно відреагували на пост Камалії, поділившись своїми історіями та зазначивши, що справжнє горе в Україні — це війна.

— Тому моя найкраща подруга — це мама, — написали у коментарях.

— Терпіння, біль мине, — відповіли Камалії. — Ніколи не мала подруг. Бережіть себе і родину, усе інше не має значення.

— Тримайтеся, ви щира добра жінка, а з такими так часто обходяться, я теж на жаль розчарована в жіночій дружбі, — поділилися досвідом.

— Немає гіршої біди? — образилися у мережі. — Я не знецінюю ваше горе, але казати таке українцям, які живуть в Україні і кожен день бігають у сховище з дітьми…

— Сподіваюся, вона не підлізла до вашого чоловіка, — додали припущення. — Співчуваю, це справді боляче.

