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Шоу-бізнес

Відчайдушна: популярна співачка під час тренування впала з коня (фото)

13:55 2 червня 2025
Співачка Камалія

Популярна співачка Камалія, яка вперше показала свого охоронця, налякала підписників. На сторінці у соціальній мережі артистка виклала відео, на якому вона падає з коня під час тренування. Відомо, що співачка давно займається кінним спортом та привчила до цього своїх доньок Арабеллу та Мірабеллу. Випадок трапився в Італії, де Камалія зараз відпочиває разом з сім'єю. Саме діти спонукали Камалію спробувати себе у стрибках.

«Дівчата вже давно підмовляли мене спробувати себе у стрибках, — написала Камалія. — Мовляв, досить вже тієї виїздки, час літати над бар’єрами! А у Сполето майже всі коні саме для шоу-джампінгу, тренерів з виїздки немає. Тож думаю: була не була! Перший день — ідеально, другий — ще краще. А ось на третій день…»

Співачка Камалія. Фото скриншот відео з Instagram
Співачка давно займається кінним спортом

Співачка Камалія

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Відомо, що за два дні до цього під час тренування не втрималась на коні також одна з доньок Камалії. На щастя, все обійшлося й дівчина не травмувалася. Підписників налякало нове відео співачки, та вона запевнила, що з нею все гаразд.

«Камалія, з вами все гаразд? - тривожилися у коментарях. — Сильно забилися? Хай щастить. Наступного разу все вийде, ви вправна наїзниця».

«Я після такого вже б ніколи не сіла! — зізналися у мережі. - Відчайдушна!!!»

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Раніше «ФАКТИ» писали, що Камалія повідомила про розірвання стосунків з чоловіком-мільярдером.

Читайте також: Невдало проїхалась на велосипеді: Камалія з травмами опинилась в лікарні

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