Помідори, мариновані шматочками: яскравий смак літа взимку

Зазвичай господині під час консервації помідорів стаРаються вибирати невеличкі та акуратні соковиті томати, які можна, наприклад, замаринувати.

Втім, є рецепти, які дозволяють закатати на зиму й «некондиційні» чи просто дуже великі помідори. Так, ресурс «Шуба» пропонує спосіб приготування маринованих томтів шматочками.

Інгредієнти: Часник — одна головка;

Перець чорний горошком — 10 г;

Петрушка — пучок;

Кріп — пучок;

Томати — 2.5 кг;

Цибуля жовта ріпчаста — 2 шт.;

Вода — 2 л;

Оцет — 75 мл;

Сіль — 8 г;

Цукор — 8 г;

Олія — 30 мл.

Воду закип'яти та дати їй остигнути протягом 30 хвилин.

Часник нарізати слайсами, зелень подрібнити.

Часник нарізати слайсами, зелень подрібнити.

Більшу частини подрібненої зелені та часнику разом перцем розкласти на дно банок.

Помідори промити, розрізати на четвертинки та вирізати плодоніжки із зеленими частинами. Розкласти по банках.

Додати в банки цибулю, нарізану кільцями, а зверху — решту часнику та зелені.

Залити банки водою, що остигла, накрити простерилізованими кришками та залишити на 10 хвилин.

Злити воду в каструлю, додати сіль, цукор, олію та кип’ятити 10 хвилин на середньому вогні.

В банки додати оцет (по 2 столові ложки на банку) та залити маринадом.

Закрити кришками та залишити остигати, накривши рушником.

