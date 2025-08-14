- 17:26 Латвійський депутат Європарламенту підтримав введення місії ООН для моніторингу дотримання прав людини в ТОТ
- 17:14 Хліб подорожчає до 55 гривень за буханку: експерт пояснив, чому це можливо вже цього року
- 16:57 Нацбанк, «Ощадбанк» і «Укрексімбанк» можуть арештувати активи Миколи Лагуна через Лондонський суд, — ЗМІ
- 16:56 Петрожицька не переживе: мережа відреагувала на новину від Полякової
- 16:42 Встигнути все: помічники, які рятують батьків з початком навчального року
- 16:23 Північна Корея постачає росії «рабів»: в яких умовах їх утримують
- 16:07 Розслідував корупцію в «Укрзалізниці», а потім перейшов туди працювати: Олег Постернак про конфлікт інтересів ексдетектива НАБУ
- 16:00 «Це несмак і цинізм»: Валентин Гладких дорікає Петру Порошенку за піджак Canali на зустрічі з військовими
- 15:56 Планують підняти зарплатню до 450 тисяч грн на місяць. Не військовим, а чиновникам: скандал у ВР через зміни у держбюджеті
- 15:31 Без Києва — жодної угоди: віцепрезидент США окреслив червоні лінії для кремля
- 15:28 Понад десять років у неволі: Україна повернула ще 84 бранців
- 15:11 Помідори, мариновані шматочками: яскравий смак літа взимку
15:11 — 14 серпня 2025
Помідори, мариновані шматочками: яскравий смак літа взимку
Зазвичай господині під час консервації помідорів стаРаються вибирати невеличкі та акуратні соковиті томати, які можна, наприклад, замаринувати.
Втім, є рецепти, які дозволяють закатати на зиму й «некондиційні» чи просто дуже великі помідори. Так, ресурс «Шуба» пропонує спосіб приготування маринованих томтів шматочками.
Інгредієнти:
- Часник — одна головка;
- Перець чорний горошком — 10 г;
- Петрушка — пучок;
- Кріп — пучок;
- Томати — 2.5 кг;
- Цибуля жовта ріпчаста — 2 шт.;
- Вода — 2 л;
- Оцет — 75 мл;
- Сіль — 8 г;
- Цукор — 8 г;
- Олія — 30 мл.
Приготування:
- Воду закип’яти та дати їй остигнути протягом 30 хвилин.
- Часник нарізати слайсами, зелень подрібнити.
- Більшу частини подрібненої зелені та часнику разом перцем розкласти на дно банок.
- Помідори промити, розрізати на четвертинки та вирізати плодоніжки із зеленими частинами. Розкласти по банках.
- Додати в банки цибулю, нарізану кільцями, а зверху — решту часнику та зелені.
- Залити банки водою, що остигла, накрити простерилізованими кришками та залишити на 10 хвилин.
- Злити воду в каструлю, додати сіль, цукор, олію та кип’ятити 10 хвилин на середньому вогні.
- В банки додати оцет (по 2 столові ложки на банку) та залити маринадом.
- Закрити кришками та залишити остигати, накривши рушником.
