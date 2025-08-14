41.13 / 41.65 48.11 / 48.77
Книга рецептів

Помідори, мариновані шматочками: яскравий смак літа взимку

15:11 14 серпня 2025
Рецепт маринованих томатів. Фото&nbsp;— Pixabay

Зазвичай господині під час консервації помідорів стаРаються вибирати невеличкі та акуратні соковиті томати, які можна, наприклад, замаринувати.

Втім, є рецепти, які дозволяють закатати на зиму й «некондиційні» чи просто дуже великі помідори. Так, ресурс «Шуба» пропонує спосіб приготування маринованих томтів шматочками.

Інгредієнти:

  • Часник — одна головка;
  • Перець чорний горошком — 10 г;
  • Петрушка — пучок;
  • Кріп — пучок;
  • Томати — 2.5 кг;
  • Цибуля жовта ріпчаста — 2 шт.;
  • Вода — 2 л;
  • Оцет — 75 мл;
  • Сіль — 8 г;
  • Цукор — 8 г;
  • Олія — 30 мл.

Читайте також: Мариновані солодкі помідори: взимку пошкодуєте, що мало закрили

Приготування:

  • Воду закип’яти та дати їй остигнути протягом 30 хвилин.
  • Часник нарізати слайсами, зелень подрібнити.
  • Більшу частини подрібненої зелені та часнику разом перцем розкласти на дно банок.
  • Помідори промити, розрізати на четвертинки та вирізати плодоніжки із зеленими частинами. Розкласти по банках.
  • Додати в банки цибулю, нарізану кільцями, а зверху — решту часнику та зелені.
  • Залити банки водою, що остигла, накрити простерилізованими кришками та залишити на 10 хвилин.
  • Злити воду в каструлю, додати сіль, цукор, олію та кип’ятити 10 хвилин на середньому вогні.
  • В банки додати оцет (по 2 столові ложки на банку) та залити маринадом.
  • Закрити кришками та залишити остигати, накривши рушником.

Ексклюзивний матеріал «Для закваски помідорів використовую чорнобривці, які мають дивовижну властивість», — кулінарка Оксана Вознюк" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото — Pixabay

51

