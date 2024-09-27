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Наче проквашені і дуже смачні: господиня порадила, що робити з дрібними помідорами

11:42 27 вересня 2024
Квашені помідори

В Україні добігає кінця сезон консервування овочів та фруктів, і багато господинь вже встигли приготувати на зиму смакоту, наприклад, мариновані помідори за рецептом Лізи Глинської, або найкращий томатний соус від Катерини Тарасенко.

Зазвичай господині прагнуть брати на консевацію великі та м'ясисті помідори. А от авторка каналу «Лови рецепт» розповіла, що можна зробити з невеличкими соковитими помідорками, запропонувавши рецепт смачнющих маринованих томатів.

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Приготування:

  • Помити кілограм невеликих помідорів та проколоти виделкою кожний томат.
  • Перекласти у невелике пластикове відро.
  • Подрібнити улюблену зелень. У авторки рецепту це базилік, зелена цибуля. Можна ще додавати петрушку та кріп. Додати до помідорів.
  • Додати у відро потертий на тертці часник — кілька зубчиків.
  • Зверху помідори посипати столовою ложкою (з верхом) солі та додати чайну ложку цукру.
  • Помідори обережно перемішати, аби не пошкодити їх.
  • Накрити відро з томатами кришкою та залишити за кімнатної температури на добу.
  • Коли томати трохи підкисли та дали сік, їх переставляють у холодильник.

«Вони дуже ароматні мають такий трохи ніби проквашений присмак. І дуже-дуже смачні», — додає авторка рецепту.

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Рецепт маринованих помідорів, до яких додають горілку, читайте на нашому сайті.

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Фото — скріншот

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