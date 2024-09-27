Наче проквашені і дуже смачні: господиня порадила, що робити з дрібними помідорами

В Україні добігає кінця сезон консервування овочів та фруктів, і багато господинь вже встигли приготувати на зиму смакоту, наприклад, мариновані помідори за рецептом Лізи Глинської, або найкращий томатний соус від Катерини Тарасенко.

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Зазвичай господині прагнуть брати на консевацію великі та м'ясисті помідори. А от авторка каналу «Лови рецепт» розповіла, що можна зробити з невеличкими соковитими помідорками, запропонувавши рецепт смачнющих маринованих томатів.

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Приготування: Помити кілограм невеликих помідорів та проколоти виделкою кожний томат.

Перекласти у невелике пластикове відро.

Подрібнити улюблену зелень. У авторки рецепту це базилік, зелена цибуля. Можна ще додавати петрушку та кріп. Додати до помідорів.

Додати у відро потертий на тертці часник — кілька зубчиків.

Зверху помідори посипати столовою ложкою (з верхом) солі та додати чайну ложку цукру.

Помідори обережно перемішати, аби не пошкодити їх.

Накрити відро з томатами кришкою та залишити за кімнатної температури на добу.

Коли томати трохи підкисли та дали сік, їх переставляють у холодильник.

«Вони дуже ароматні мають такий трохи ніби проквашений присмак. І дуже-дуже смачні», — додає авторка рецепту.

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Рецепт маринованих помідорів, до яких додають горілку, читайте на нашому сайті.

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Фото — скріншот

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