Мариновані солодкі помідори: взимку пошкодуєте, що мало закрили

Українці люблять маринувати на зиму різноманітні овочі, особливо, помідори. YouTube-канал «Карпатська Господиня» розповів, як приготувати солодкі мариновані помідори на зиму.

ВІДЕО ДНЯ

Рецепт на 2 літрові банки

1 кг 200 г помідорів (середніх);

маринад: 1 л. води (питної);

1 ст.л. солі;

100 г цукру;

50 мл оцету (9%);

Спеції на одну банку:

РЕКЛАМА

4 зубчики часнику;

1 шт лаврового листка;

4−5 горошин коріандру;

1 шт гвоздики (ціла);

5 горошин чорного перцю;

1−2 гілочки петрушки;

1−2 парасольки кропу;

Викладаємо прянощі та помідори у стерильні банки, заливаємо маринадом, стерелізуємо 8хв., не більше! СМАЧНОГО!!!

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати маринований перець по-дунганськи.

26

Читайте нас у Facebook