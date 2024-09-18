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Мариновані солодкі помідори: взимку пошкодуєте, що мало закрили

18:56 18 вересня 2024
Мариновані помідори

Українці люблять маринувати на зиму різноманітні овочі, особливо, помідори. YouTube-канал «Карпатська Господиня» розповів, як приготувати солодкі мариновані помідори на зиму.

Рецепт на 2 літрові банки

1 кг 200 г помідорів (середніх);
маринад: 1 л. води (питної);
1 ст.л. солі;
100 г цукру;
50 мл оцету (9%);

Спеції на одну банку:

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4 зубчики часнику;
1 шт лаврового листка;
4−5 горошин коріандру;
1 шт гвоздики (ціла);
5 горошин чорного перцю;
1−2 гілочки петрушки;
1−2 парасольки кропу;

Викладаємо прянощі та помідори у стерильні банки, заливаємо маринадом, стерелізуємо 8хв., не більше! СМАЧНОГО!!!

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Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати маринований перець по-дунганськи.

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