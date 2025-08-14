«Я не знав, що у вас так»: в KLAN FC розповіли, як складно привозити бійців на кулачні бої в Україну під час війни

Половина відмов брати участь в турнірах Української ліги кулачних боїв KLAN FC серед іноземних спортсментів пов’язані з їхнім страхом їхати в Україну через війну. Про це розповів засновник KLAN FC Андрій Лімонтов у подкасті «Кулачна розмова».

За його словами, везти сьогодні в Україну бійців з інших країн дуже важко, бо, по-перше, далеко не всі спортсмени готові взяти на себе такі ризики з дорогою, яка через війну у закритий повітряний простір стала дуже довгою та складною.

«Літаки зараз не літають, тож це потрібно дістатися, наприклад, до Польщі, потім поїздом чи автобусом їхати в Київ. Якщо це хлопці з Великої Британії, то для них це займає добрий такий шматок часу», — зазначив Лімонтов. Тому, за його словами, багато хто з бійців, «зливаються» на етапі купівлі їм квитків.

Багато хто з тих, хто відмовляється їхати в Україну, каже засновник KLAN FC, говорить про сімейні обставини, про стан здоров’я, про те, що різко треба вирвати зуб і так далі. Але половина відмов, за його словами, були проговорені прямо — «ми на даний момент боїмося їхати через ситуацію у вас в країні».

З іншого боку ті, хто все ж таки приїхав і взяв участь в турнірах в Києві, і при цьому особисто побачив і почув, що таке нічні ракетні обстріли та дронові атаки, навпаки зі здивуванням говорять про те, що не думали, що все настільки серйозно.

«Вони приїхали спочатку такі — ого, класно у вас. Ми їх нагодували, заселили, показали місцеві приколи. І вони кажуть — так у вас війна йде, чи як? А потім, коли вони почули вибухи, коли почало прилітати, вони все побачили своїми очима і почули своїми вухами. Чоловік із Чехії каже: „Я не знав, що у вас так, вибачте, я б і сам зараз до вас у підрозділ пішов би“, бо зрозумів, що тут відбувається. І каже — я зараз приїду всім своїм друзям розповім. Я так розумію, що у багатьох у Європі трохи перекручена картинка про Україну, бо є багато інформації, що в Києві нічого не відбувається. А тут вони самі почули, як це все», — розповів Андрій Лімонтов.

Тим не менш, не зважаючи на війну в Україні, Українській лізі кулачних боїв KLAN FC вдалось організувати і провести з 2023 року 10 міжнародних турнірів, в яких регулярно беруть участь від 5 до 16 учасників з інших країн — з Великої Британії, Чехії, Польщі, Бразилії, Казахстану, Грузії, Азербайджану, Туреччини, Словакії, Франції, Литви, Німеччини, Іспанії, а також Нігерії, Венесуели та Колумбії. На останньому відкритому турнірі, що пройшов у серпні 2025 року в павільйоні KLAN FC в Києві, з 24 учасників поєдинків 12 представляли інші країни.

Один з поєдинків Української ліги кулачних боїв. Фото: Facebook-сторінка KLAN FC



