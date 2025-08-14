ДБР завершило розслідування справи Шабуніна: що буде далі

- 19:42 Втрачають швидше, ніж виробляють: у росії похвалилися постачанням нової партії літаків, їх аж два
В Державному бюро розслідувань, працівники якого раніше повідомили про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві керівнику Центру протидії корупції Віталію Шабуніну, заявили про «завершення розслідування кримінального провадження щодо одного з військових який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби за сприяння командира військової частини».
«Після ознайомлення з матеріалами справи стороною захисту, обвинувальний акт буде передано до суду», — заявили в ДБР та додали, що «суд поставить усі крапки над „і“ та дасть остаточну оцінку діям підозрюваного». В Держбюро розслідувань наголошують, що «слідство було проведено об’єктивно та у максимально стислі терміни, з дотриманням усіх вимог закону».
Слідство стверджує, що військовослужбовець мобілізувався у 2022 році, але тривалий час не з’являвся по місцю служби, «перебуваючи під виглядом „відряджень“ у цивільних установах, що не належать до складу Сил оборони». Втім, щомісячно отримував грошове забезпечення, чим завдав державі збитків на понад 224 тисячі гривень.
В рамках цього ж кримінального провадження було повідомлено про підозру і командиру військовослужбовця. Йому інкримінують статтю про посібництво в ухиленні підлеглого від виконання обов’язків військової служби, вчинене за попередньою змовою, та зловживання службовим становищем. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.
Нагадаємо, що минулого місяці суд обрав Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 20 серпня.
Фото ДБР48
