ДБР завершило розслідування справи Шабуніна: що буде далі

В Державному бюро розслідувань, працівники якого раніше повідомили про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві керівнику Центру протидії корупції Віталію Шабуніну, заявили про «завершення розслідування кримінального провадження щодо одного з військових який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби за сприяння командира військової частини».

«Після ознайомлення з матеріалами справи стороною захисту, обвинувальний акт буде передано до суду», — заявили в ДБР та додали, що «суд поставить усі крапки над „і“ та дасть остаточну оцінку діям підозрюваного». В Держбюро розслідувань наголошують, що «слідство було проведено об’єктивно та у максимально стислі терміни, з дотриманням усіх вимог закону».

Слідство стверджує, що військовослужбовець мобілізувався у 2022 році, але тривалий час не з’являвся по місцю служби, «перебуваючи під виглядом „відряджень“ у цивільних установах, що не належать до складу Сил оборони». Втім, щомісячно отримував грошове забезпечення, чим завдав державі збитків на понад 224 тисячі гривень.

В рамках цього ж кримінального провадження було повідомлено про підозру і командиру військовослужбовця. Йому інкримінують статтю про посібництво в ухиленні підлеглого від виконання обов’язків військової служби, вчинене за попередньою змовою, та зловживання службовим становищем. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.

Нагадаємо, що минулого місяці суд обрав Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 20 серпня.

