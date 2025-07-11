ДБР повідомило про підозру антикорупціонеру Шабуніну: що про це відомо

Очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна підозрюють в ухиленні від військової служби та шахрайстві.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру одному з громадських активістів який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних Сил України.



У Бюро не повідомляють прізвища підозрюваного, але сьогодні, за даними Центру протидії корупції, вдома у Віталія Шабуніна був проведений обшук.



У ДБР наголосили, що обшук жодним чином не повʼязаний з професійною діяльністю антикорупціонера.

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Бюро стверджує, що громадський активіст, мобілізувавшись у 2022 році упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом «відряджень» перебував у цивільних установах, що не належать до складу Сил оборони.

Крім того, він щомісячно отримував гроші за проходження служби у розмірі понад 50 тисяч гривень.

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Слідством також встановило, що Шабунін незаконно використовував позашляховик, ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії. Автомобіль використовувався в особистих цілях, у тому числі для пересування по Києву.

Активісту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409 КК України — ухилення від військової служби в умовах воєнного стану; ч. 2 ст. 190 КК України — заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ДБР розслідує низку кримінальних справ щодо Шабуніна.

Нагадаємо, сьогодні також стало відомо, що народний депутат Євгеній Шевченко отримав нову підозру. Нардепа підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах.

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