- 19:55 Підозра Шабуніну — попередження для всіх, хто «воює» у ресторанах, — ветеран
- 19:43 Війна у спадок: Рубіо про те, чому розмови між американським та російським президентами не призводять до миру
- 19:35 ДБР повідомило про підозру антикорупціонеру Шабуніну: що про це відомо
- 19:17 Далі в «Холостяк»: відомий шеф-кухар вразив новиною
- 19:10 Частина пенсіонерів залишаться без виплат, якщо не напишуть спеціальну заяву: кого це стосується
- 19:02 Овнам — «Місяць» та обережність, Левам — «Королева кубків» та романтика: Таро-прогноз на суботу, 12 липня
- 18:31 Солодкі напої не подорожчають: в парламенті відкинули ідею нового податку
- 18:11 У якому разі до страхового стажу не зарахують місяць, за який сплачено добровільний соціальний внесок: роз'яснює ПФУ
- 17:46 «Резерв+» тепер ще й штрафи збирає: у популярному додатку з'явилася нова послуга
- 17:35 Вже не розглядається як стратегічна інвестиція у майбутнє нації, — Інна Костиря про системну кризу освіти
- 17:30 путін ігнорує Трампа, бо чекає на прорив фронту в Україні, — ЗМІ
- 17:05 Чи повинні мобілізовані ФОПи сплачувати податки під час служби: податкова служба роз’яснила
ДБР повідомило про підозру антикорупціонеру Шабуніну: що про це відомо
Очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна підозрюють в ухиленні від військової служби та шахрайстві.
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру одному з громадських активістів який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних Сил України.
У Бюро не повідомляють прізвища підозрюваного, але сьогодні, за даними Центру протидії корупції, вдома у Віталія Шабуніна був проведений обшук.
У ДБР наголосили, що обшук жодним чином не повʼязаний з професійною діяльністю антикорупціонера.
Бюро стверджує, що громадський активіст, мобілізувавшись у 2022 році упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом «відряджень» перебував у цивільних установах, що не належать до складу Сил оборони.
Крім того, він щомісячно отримував гроші за проходження служби у розмірі понад 50 тисяч гривень.
Слідством також встановило, що Шабунін незаконно використовував позашляховик, ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії. Автомобіль використовувався в особистих цілях, у тому числі для пересування по Києву.
Активісту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409 КК України — ухилення від військової служби в умовах воєнного стану; ч. 2 ст. 190 КК України — заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах.
Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ДБР розслідує низку кримінальних справ щодо Шабуніна.
Нагадаємо, сьогодні також стало відомо, що народний депутат Євгеній Шевченко отримав нову підозру. Нардепа підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах.20
Читайте нас у Facebook
Стрільцям — «Королева Кубків», Левам — «Туз Пентаклів», а Овнам — «Маг»: Таро-прогноз та поради карт на 11 липня