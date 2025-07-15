Суд не заарештував Шабуніна, але закордонний паспорт відібрав

Голові громадської організації «Центр протидії корупції» Віталію Шабуніну, якого ДБР підозрює в ухиленні від військової служби та заволодінні чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах, суд обрав запобіжний захід.

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Судове засідання відбувалося в столичному Печерському суді. В ЦПД зазначали, що адвокат Шабуніна заявив відвід судді Світлані Гречаній, оскільки свого часу організація публікувала критичні дописи про неї. Але йому відмовили.

А наразі стало відомо, що суддя задовольнила клопотання прокурорів про запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Термін дії — до 20 серпня.

Шабунін має прибувати за викликом слідчого, судді чи прокурора, не відлучатись з місця, в якому несе службу, не відвідувати будівлю НАЗК та здати паспорт для виїзду за кордон.

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«З клопотанням в останній момент зникла вимога про носіння електронного браслету», — зазначили в ЦПК та додали, що за два роки розслідування ДБР не спромоглось допитати керівництво НАЗК про відрядження Віталія Шабуніна та жодного разу не допитало його до оголошення підозри.

Матеріал «Відомі юристи, військові та громадські діячі відреагували на вручення підозри Шабуніну: що говорять» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки ЦПК у соцмережах

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