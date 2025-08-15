«Шахтар» без вилучених футболіста та тренера прикро поступився у серії пенальті «Панатинаїкосу»: відеоогляд матчу

У четвер, 14 серпня, донецький «Шахтар», який зіграв з «Панатінаїкосом» внічию в гостьовій зустрічі (0:0), провів на стадіоні імені Хенріка Реймана в польському Кракові матч-відповідь 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи проти бронзового призера чемпіонату Греції.

Ліга Європи. 3-й відбірний раунд. Матч-відповідь

«Шахтар» (Україна) — «Панатінаїкос» (Греція) — 0:0 (по пенальті — 3:4)

«Шахтар»: Різник, Вінісіус, Матвієнко, Бондар, Педро Енріке, Марлон (Назарина, 101), Бондаренко, Очеретько, Невертон, Аліссон (Швед, 109), Еліас.

На 81-й хвилині вилучені Очеретько та головний тренер АрдаТуран (обидва — «Шахтар»).

У зустрічі з підопічними португальця Руя Віторії наставник донеччан зіткнувся з серйозними кадровими втратами. Чи не жарт! Відразу шестеро футболістів «Шахтаря» не могли допомогти своїй команді: Криськів, Кевін, Траоре, Егіналдо та Педріньо — через травми, а Судаков — через смерть батька.

І, на жаль, донеччани, які раніше зуміли пройти в турнірі фінський «Ільвес» та турецький «Бешикташ», не змогли обіграти греків «з тими, хто є». Надважкі 120 хвилин. З вилученням Очеретька та головного тренера Арди Турана, з грою «через не можу», з шансами забити (і пропустити) і у повному складі, і у меншості. А найприкріше — з трьома хибами (Назарина, Еліас, Педро Енріке) у серії пенальті — 3:4. Сподіваюся, футболісти «Динамо» дивилися на цей матч, у якому за перемогу билися справжні чоловіки.

«Шахтар» перервав 4-матчеву безпрограшну єврокубкову серію з грецькими клубами і зіграє в раунді плей-оф Ліги конференцій зі швейцарським «Серветтом», який вилетів від «Утрехта» з Нідерландів (1:3 вдома та 1:2 у гостях). Перший поєдинок гірники проведуть 21 серпня на своєму полі, поєдинок у відповідь — 28 серпня у гостях.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» вилетіло від кіпрського «Пафоса» з Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Шахтар»

