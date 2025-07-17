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Спорт

«Шахтар» зіграв у гостях внічию з «Ільвесом» і вийшов у відборі Ліги Європи на турецького гранда: відеоогляд матчу

20:55 17 липня 2025
Шахтар&nbsp;— Ільвес

У четвер, 17 липня, донецький «Шахтар», який знищив фінський «Ільвес» у першій зустрічі (6:0), провів стадіоні «Таммелан» у Тампере проти віцечемпіона Фінляндії поєдинок у відповідь 1-го відбірного раунду Ліги Європи.

Ліга Європи. 1-й відбірний раунд. Матч у відповідь

«Ільвес» (Фінляндія) — «Шахтар» (Україна) — 0:0

«Шахтар»: Різник, Азаров, Бондар, Грам, Вінісіус (Гочолейшвілі, 55), Бондаренко (Cудаков, 68), Очеретько, Невертон, Педріньо, Егіналдо (Швед, 55), Траоре (Еліас, 68).

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Результат першої зустрічі дозволив тренерському штабу гірників скільки завгодно експериментувати зі складом, і в порівнянні з матчем у столиці Словенії турецький фахівець Арда Туран випустив в «основі» одразу вісім нових футболістів. Але донецьким «резервістам» і Судакову та Еліасу, що вийшли на заміну, в новій виїзній формі не вдалося забити віцечемпіону Фінляндії на синтетичному газоні, хоча гольових моментів біля воріт Віртонена гірники створили купу.

У другому раунді кваліфікації Ліги Європи володар Кубка України зіграє з турецьким «Бешикташем».Перший матч донеччани проведуть 24 липня в гостях, матч у відповідь — 31-го на своєму полі (у польському Кракові).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Шахтаря» та збірної України у свій день народження став батьком.

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Фото ФК «Шахтар»

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