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«Шахтар» добив «Бешикташ» і вийшов на клуб свого ексфутболіста: відеоогляд відбірного матчу Ліги Європи

22:58 31 липня 2025
Шахтар&nbsp;— Бешикташ

У четвер, 31 липня, донецький «Шахтар», який здолав «Бешикташ» у Стамбулі (4:2), зіграв на Міському стадіоні імені Германа Реймана в польському Кракові матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи проти четвертої команди минулого чемпіонату Туреччини і знову відсвяткував перемогу.

Ліга Європи. 2-й відбірний раунд. Матч-відповідь

«Шахтар» (Україна) — «Бешикташ» (Туреччина) — 2:0

«Шахтар»: Різник, Педро Енріке, Бондар, Матвієнко, Вінісіус (Гочолейшвілі, 81), Очеретько, Педріньо (Судаков, 65), Марлон (Бондаренко, 57), Аліссон, Кевін (Невертон, 57), Еліас.

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Голи: Кевін (12), Еліас (45+2).

Зірковий наставник стамбульців, ексфорвард і тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер підозрював, що у випадку вильоту від українського гранда з турніру йому можуть вказати в «Бешикташі» на вихід. Тому перед грою в Кракові норвежець випромінював оптимізм, вважаючи, що його підопічним під силу забити команді Арди Турана два м'ячі. Але ж треба було при цьому ще й не пропустити.

А турки пропустили — до того ж ще до перерви двічі. Кевін та Еліас на куражі забили хлопцям з берегів Босфору 11-й та 12-й «бразильські» голи «Шахтаря» цього єврокубкового сезону. 6:2 за сумою двох зустрічей. Які можуть бути запитання?

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У 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи «Шахтар» зіграє з грецьким «Панатінаїкосом», який за сумою двох зустрічей поступився у відборі Ліги чемпіонів шотландському «Рейнджерс» (0:2 на виїзді та 1:1 вдома). До речі, кольори 20-разового чемпіона Греції, який тренує португальський фахівець Руй Віторія, захищає колишній гравець «Шахтаря» бразилець Тете.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» на старті кваліфікації Ліги Європи впевнено пройшов фінський «Ільвес».

Фото ФК «Шахтар»

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