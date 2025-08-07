- 07.08 23:12 «Полісся» з 11 українцями в «основі» розгромило володаря Кубка Угорщини: відеоогляд матчу відбору Ліги конференцій
«Шахтар» з блискучою грою Різника вивіз нічию зі стадіону «Панатінаїкоса»: відеоогляд матчу кваліфікації Ліги Європи
У четвер, 7 серпня, донецький «Шахтар», який вже вибив з турніру фінський «Ільвес» і турецький «Бешикташ», провів на Олімпійському стадіоні «Спірос Луїс» в Афінах перший матч 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи проти бронзового призера чемпіонату Греції «Панатінаїкоса».
Ліга Європи. 3-й відбірний раунд. Перший матч
«Панатінаїкос» (Греція) — «Шахтар» (Україна) — 0:0
«Шахтар»: Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Вінісіус, Марлон (Бондаренко, 46), Очеретько, Судаков, Невертон, Аліссон (Педріньо, 73), Еліас (Егіналду, 73, Швед, 76).
До приїзду до передмістя Афін «Шахтар» тричі грав із грецькими клубами і жодного разу не поступився: з ПАОКом — 1:0 2005-го та з «Олімпіакосом» — 2:2, 1:1 2006-го. Цього разу на гірників, які втратили через травми Кевіна і Траоре, чекало випробування «Панатинаїкосом», кольори якого захищає ексфутболіст донецької команди бразилець Тете.
До протистояння з «Шахтарем» грецький гранд уже встиг вилетіти з Ліги чемпіонів від «Рейнджерс» (0:2 у гостях, 1:1 удома) і мав намір реабілітуватися перед вболівальниками. Не зовсім вийшло.
У поєдинку, у якому могли виграти і греки, і українці, все завершилося без голів. При цьому «Шахтар» не пропустив багато в чому завдяки блискучій грі голкіпера Різника — 0:0.
Зустріч у відповідь підопічних Арди Турана та Руя Віторії відбудеться 14 серпня в польському Кракові.
Нагадаємо, що у разі успішного проходження грецького бар'єру «Шахтар» у раунді плей-оф кваліфікації Ліги Європи зіграє 21 та 28 серпня з бронзовим призером чемпіонату Туреччини «Самсунспором», а у разі невдачі — у відборі Ліги конференцій з невдахою протистояння «Серветт» (Швейцарія) — «Утрехт» (Нідерланди).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» програло «Пафосу» номінально домашній матч кваліфікації Ліги чемпіонів.
Фото gazzetta. gr
