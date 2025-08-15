41.12 / 41.64 48.05 / 48.68
Світ

«Якщо зустріч буде погана, я нікому не дзвонитиму»: що сказав Трамп про саміт на Алясці

10:25 15 серпня 2025
трамп

Президент США Дональд Трамп на запитання, чи могли його погрози санкціями вплинути на рішення путіна погодитися на зустріч, відповів, що все має вплив.

«Вторинні тарифи проти Індії по суті позбавили їх можливості купувати нафту в росії. Звичайно, коли ви втрачаєте свого другого за величиною клієнта і, ймовірно, втратите свого першого за величиною клієнта, я думаю, що це, ймовірно, відіграє певну роль», — сказав Трамп The Guardian.

Американського президента також запитали, чи готовий він надати «економічні стимули» росії, щоб вона припинила бойові дії в Україні, але він відмовився відповісти, пояснивши, що «не хотів би оприлюднювати свою гру».

Він неодноразово говорив, що росія має «величезний потенціал», цінний у «нафті та газі, дуже прибутковому бізнесі». Але Трамп наголосив, що він перш за все зацікавлений у досягненні прогресу з путіним, і тоді він негайно зателефонує Зеленському, щоб «запросити його туди, де ми збираємося зустрітися».

«Якщо це буде погана зустріч, я нікому не дзвонитиму. Я їду додому. Але якщо це буде хороша зустріч, я зателефоную президенту Зеленському та європейським лідерам», — сказав президент США.

Він додав, що проведе прес-конференцію за будь-якого сценарію, навіть якщо переговори проваляться.

Нагадаємо, що напередодні саміту на Алясці Україна та союзники узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни.

