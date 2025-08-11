«Ми сподівалися на жорсткі санкції проти путіна. Тепер відбувається прямо протилежне»: ЗМІ про розчарування у майбутній мирній угоді

«В останні три дні розмовляв у Києві з політиками, дипломатами та звичайнісінькими громадянами. Незалежно від політичних поглядів перед зустріччю президента США Дональда Трампа та володимира путіна на Алясці їх поєднує відчуття: щось вирішується за спинами українців! Зовсім без їхньої участі», — зазначає шеф-редактор видання Bild Пауль Ронцхаймер.

«Президенту України Володимиру Зеленському не дозволено взяти участь у зустрічі. Абсолютно неясно, чи зустрінеться він взагалі найближчими днями чи тижнями з путіним. З погляду українців це показує всю драматичність ситуації. Є кілька циркулюючих у ЗМІ планів, згідно з якими США могли б підтримати повну передачу росії Донецькій та Луганській областях, тоді як у Запорізькій та Херсонській областях діятиме перемир'я за нинішньою лінією фронту. Це означає, що українська армія має здати позиції без бою та передати їх росіянам», — зазначає журналіст.

Один український політик з урядових кіл сказав журналісту: «Зовсім немислимо, щоб ми на це пішли. Адже це означало б, що росія просто отримує території в подарунок і потім у будь-який час може знову напасти».

У Європі також опираються цим планам. Небезпека для України полягає в тому, що путін на зустрічі 15 серпня зможе знову переманити президента США на свій бік та посилити тиск на Україну.

«Ми сподівалися на жорсткі санкції проти путіна, — сказав один дипломат ЄС. — Тепер відбувається прямо протилежне, і ми маємо зважати на те, що Трамп може висунути Україні нездійсненні вимоги. Але також ясно, що США не можуть просто погодитися на захоплення земель проти волі українців».

Цей тиждень, зазначає видання, може стати доленосним для України. Ситуація на фронті залишається складною. Україна втрачає території, проте російська армія якраз останніми тижнями зазнала величезних втрат. Військове захоплення територій, на які претендує кремль, було б для росії вкрай складним і могло б зайняти ще роки.

«Залишається надія, що, зрештою, європейські держави дадуть Трампу зрозуміти, що він не може продати Україну проти її волі і що не будь-яку угоду приймуть люди. Зрозуміло, однак, що Трамп хоче укласти угоду. Питання у тому, чого ця угода може коштувати Україні», — резюмує Пауль Ронцхаймер.

Раніше повідомлялася думка американського дипломата про те, що Трамп і путін можуть змусити українського президента прийняти невигідну для країни угоду.

