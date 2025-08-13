Напередодні зустрічі на Алясці президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна Україна узгодила з союзниками п’ять принципів щодо досягнення миру. Про це у Берліні заявив президент Зеленський.

«Усе, що стосується України, має обговорюватися винятково з Україною, ми маємо готувати тристоронній формат переговорів, має бути припинення вогню, мають бути гарантії безпеки, санкції мають бути посилені, якщо рфне погодиться на припинення вогню», — заявив він.

По-перше, Зеленський висловив сподівання, що центральною темою зустрічі на Алясці буде негайне припинення вогню.

Він також наголосив, що всі питання, які стосуються України, повинні обговорюватися лише за участі самої України.

Також мають бути гарантії безпеки й посилення тиску на рф, якщо кремль не погодиться на припинення вогню на Алясці.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що під час зустрічі з путіним в штаті Аляска буде обговорювати з ним війну росії проти України. Він неодноразово зазначав, що його план врегулювання передбачає обмін територіями. Росія своєю чергою нав’язує ідею обміну української території на українську.

Президент Зеленський заявив, що підрозділи ЗСУ не вийдуть з неокупованої частини Донецької області в обмін на припинення вогню.

«Ми не вийдемо з Донбасу. Ми не можемо зробити це. Донбас для росіян — це плацдарм для майбутнього нового наступу. Кілька років — і в путіна буде відкритий шлях і на Запорізьку, і на Дніпропетровську області. І не тільки. Також на Харків», — резюмував він.

Взагалі путін не відмовився від ідеї захоплення України. Зараз він вимагає від Києва віддати 4 області. Але це не просто захоплення території, а диктування умов, перекроювання кордонів і визнання нової реальності. Навіщо путіну зустріч на Алясці, читайте у нашому матеріалі.

