Дональд Трамп планує зустрітися з путіним у п'ятницю на Алясці вперше після його повернення до Білого дому, щоб обговорити мету президента США — припинити війну між росією та Україною. Під час першого терміну американського президента він і путін зустрічалися особисто шість разів і провели кілька телефонних розмов.

Ці взаємодії стривожили багатьох старших помічників Трампа, які спостерігали, як президент США ігнорував їхні поради, виключав їх із зустрічей з російським лідером і пропонував дивні ідеї, які, здавалося, були підкинуті главою кремля, такі як створення «непроникного підрозділу кібербезпеки» між США та росією. Від цієї ідеї відмовилися, щойно Трамп повернувся до Вашингтона, пише The New York Times.

Відносини ускладнилися під час другого терміну Трампа. В останні місяці він, прагнучи виконати свої обіцянки щодо врегулювання війни між росією та Україною, дедалі більше роздратований небажанням диктатора путіна деескалювати війну.

«Після сварки між Трампом і Зеленським в Овальному кабінеті європейці, українці та прихильники України в адміністрації розробили політику допомоги Україні залишатися в боротьбі та запобігання спробам Трампа прийняти російський погляд на конфлікт, — сказав віце-президент з досліджень Фонду Карнегі за міжнародний мир Ендрю Вайс. — Справжнім випробуванням у п’ятницю буде те, наскільки ця політика витримає перший особистий контакт між Трампом і путіним під час його другого терміну».

Білий дім зображує зустріч як приклад відданості Трампа справі зупинення кровопролиття в Україні та захищає його нетрадиційний стиль як необхідну перерву в повільній традиційній дипломатії.

Але критики побоюються, що поспіхом спланована розмова зіграє на руку путіну, колишньому агенту КДБ, відомому майстру маніпуляцій.

«Я думаю, що він вважає, що йому слід повернути Трампа, і вважає, що його навички роботи в КДБ зроблять це», — сказав радник президента США Трампа з національної безпеки у 2018−2019 роках Джон Болтон в інтерв'ю NewsNation минулого тижня.

Російський лідер також може виграти від того факту, що Дональд Трамп, на відміну від його першого терміну, має мало радників, які протистоять світогляду путіна.

Аналітики заявили, що путін продемонстрував усі ознаки того, що, на його думку, він може отримати більше на полі бою, ніж у переговорах — принаймні на тих умовах, яких Дональд Трамп досі вимагає.

Старший науковий співробітник Центру стратегічних та міжнародних досліджень з питань росії та Євразії Марія Снєгова зазначила, що під час свого першого терміну Трамп намагався укласти важливі угоди з авторитарними лідерами таких країн, як Китай та Північна Корея, але отримав обмежені результати.

«Загалом, історія зустрічей Трампа з впливовими людьми, від Сі Цзіньпіна до Кім Чен Ина, показує відсутність успішних угод», — сказала вона.

Фіона Гілл, яка була старшим директором з питань Європи та росії в Раді національної безпеки під час першого терміну Трампа, погодилася, що будь-який прорив здається малоймовірним.

«Росіяни завжди хочуть чогось, чого вони можуть досягти, угоди, яку вони можуть нав'язати США, — сказала вона. — Спочатку вони були в захваті від Віткоффа, оскільки він є прямим зв'язком з Трампом, але вони розчаровані тим, що навколо цього немає жодної структури. Хоча путін може вітати зустріч лідерів, але він хоче, щоб деталі були опрацьовані пізніше. А Трамп не любить деталі».

Раніше повідомлялося, що перед зустріччю з путіним Трамп, Зеленський і ЄС провели перемовини щодо майбутнього України, бо європейці усвідомлюють, які ризики несе саміт путін-Трамп для України та Європи.

