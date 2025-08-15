- 14:50 В Україні прогнозують зростання цін на основні продукти харчування: що може суттєво подорожчати
- 14:39 Вибух на пороховому заводі в росії: п’ятеро загиблих, десятки постраждалих
- 14:36 «Потрібна людина»: Тіна Кароль розповіла, якого нареченого шукає
- 14:22 Дрони, ракети, приманки: росія встановила рекорд атак проти України
- 14:01 Скандал у Вроцлаві: МЗС відреагувало на арешт українських підлітків
- 13:39 Печінка, яка тане в роті: шеф ділиться несподіваним поєднанням
- 13:24 Нова контрабандна схема на сої: 1,5 млрд грн за вантаж без накладних і депозиту, — нардеп
- 13:21 Місце тримають в секреті: США готують саміт з путіним і Зеленським
- 13:02 Легендарний воротар розлучився з матір'ю своїх дітей після 26 років стосунків
- 12:58 Курорт перетворився на попелище: росіяни знищили найбільший аквапарк Херсонщини
- 12:40 На сцену виходить Венера: які знаки Зодіаку несподівано розбагатіють до кінця серпня
- 12:25 «Армія зробить з тебе чоловіка, синку!»: як американський король рок-н-ролу Елвіс Преслі опинився на службі в танковій дивізії США в Західній Німеччині
Дрони, ракети, приманки: росія встановила рекорд атак проти України
У липні 2025 року росія запустила рекордну кількість дронів-камікадзе проти України, встановивши новий рекорд ворожих атак, повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії.
«У липні 2025 року росія запустила приблизно 6200 односторонніх атакуючих безпілотних літальних апаратів проти України, що є новим місячним рекордом, перевищуючи приблизно 5600 запущених у червні 2025 року», — йдеться у звіті відомства.
За даними британської розвідки, російські безпілотники-камікадзе продовжують використовуватися разом із ракетами для підвищення їхньої ефективності та ускладнення дій ППО України.
У липні також було зафіксовано кілька щоденних рекордів атак безпілотниками-камікадзе. Велика кількість безпілотників-приманок використовувалася разом із безпілотниками з боєголовками, що є поширеною тактикою російських ударів по Україні.
Британська розвідка також повідомляє, що російські стратегічні бомбардувальники дальньої дії зберегли свій оперативний темп, продовжуючи демонструвати бойові можливості флоту після операції «Павутина». Також у липні сім ударних груп бомбардувальників дальньої дії випустили понад 70 ракет по Україні.
