Дрони, ракети, приманки: росія встановила рекорд атак проти України

У липні 2025 року росія запустила рекордну кількість дронів-камікадзе проти України, встановивши новий рекорд ворожих атак, повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

«У липні 2025 року росія запустила приблизно 6200 односторонніх атакуючих безпілотних літальних апаратів проти України, що є новим місячним рекордом, перевищуючи приблизно 5600 запущених у червні 2025 року», — йдеться у звіті відомства.

За даними британської розвідки, російські безпілотники-камікадзе продовжують використовуватися разом із ракетами для підвищення їхньої ефективності та ускладнення дій ППО України.

У липні також було зафіксовано кілька щоденних рекордів атак безпілотниками-камікадзе. Велика кількість безпілотників-приманок використовувалася разом із безпілотниками з боєголовками, що є поширеною тактикою російських ударів по Україні.

Британська розвідка також повідомляє, що російські стратегічні бомбардувальники дальньої дії зберегли свій оперативний темп, продовжуючи демонструвати бойові можливості флоту після операції «Павутина». Також у липні сім ударних груп бомбардувальників дальньої дії випустили понад 70 ракет по Україні.

