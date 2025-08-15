41.11 / 41.62 48.03 / 48.66
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Дрони, ракети, приманки: росія встановила рекорд атак проти України

14:22 15 серпня 2025
Атака дронів

У липні 2025 року росія запустила рекордну кількість дронів-камікадзе проти України, встановивши новий рекорд ворожих атак, повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

«У липні 2025 року росія запустила приблизно 6200 односторонніх атакуючих безпілотних літальних апаратів проти України, що є новим місячним рекордом, перевищуючи приблизно 5600 запущених у червні 2025 року», — йдеться у звіті відомства.

За даними британської розвідки, російські безпілотники-камікадзе продовжують використовуватися разом із ракетами для підвищення їхньої ефективності та ускладнення дій ППО України.

У липні також було зафіксовано кілька щоденних рекордів атак безпілотниками-камікадзе. Велика кількість безпілотників-приманок використовувалася разом із безпілотниками з боєголовками, що є поширеною тактикою російських ударів по Україні.

РЕКЛАМА

Британська розвідка також повідомляє, що російські стратегічні бомбардувальники дальньої дії зберегли свій оперативний темп, продовжуючи демонструвати бойові можливості флоту після операції «Павутина». Також у липні сім ударних груп бомбардувальників дальньої дії випустили понад 70 ракет по Україні.

Раніше, як писали «ФАКТИ», експерт назвав засіб, який можна ефективно застосовувати проти «Shahed-136».

РЕКЛАМА

16

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Закуска з баклажанів. Фото Світлани Слободянюк

Справжній вибух смаку: легкий рецепт закуски з баклажанів з базиліком та часником

Таро-прогноз на 15 серпня. Фото Pixabay

Близнюкам — «Паж мечів» та пильність, Терезам — «Правосуддя» та перевірка на чесність: Таро-прогноз на 15 серпня

В Україні прогнозують зростання цін на основні продукти харчування: що може суттєво подорожчати

Петр Чех із дружиною Мартіною

Легендарний воротар розлучився з матір'ю своїх дітей після 26 років стосунків (фото)

Наступний матеріал
Новини партнерів