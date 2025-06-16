Протягом останніх тижнів росія посилила свої повітряні атаки проти України. Так, за одну ніч рф спрямувала на Україну аж 479 безпілотників і ракет. Ці атаки не тільки стали масштабнішими і частішими, але й більш концентрованими і здійсненими таким чином, що їх набагато складніше відбивати, оскільки «шахеди» літають на більшій висоті, поза досяжністю кулеметів.

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«Останнім часом вони літають як рій, який не зупиняється протягом трьох або чотирьох годин. Вибухи прямо за вікнами», — розповіла виданню мешканка Києва Христина Решетник.

Збільшення кількості безпілотників, які росія застосовує, вражає: за даними CNN, сім найбільших атак безпілотників москви у війні проти України відбулися протягом останніх чотирьох тижнів.

Минулої осені росія успішно наростила внутрішнє виробництво своїх найчастіше використовуваних безпілотників — іранської конструкції Shahed — і зараз щодня випускає сотні цих смертоносних машин. Крістіна Гарвард, аналітик з питань росії в Інституті вивчення війни (ISW), сказала, що, за поточними оцінками, росія зараз може виробляти близько 2700 дронів Shahed на місяць, а також близько 2500 дронів-приманок, пише edition.cnn.com

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«Ці цифри дозволяють росії частіше запускати понад 300 або навіть 400 дронів за одну ніч», — сказала вона CNN.

Той факт, що деякі дрони є приманками, не має великого значення для української оборони, оскільки рф адаптувала їх таким чином, що їх дуже важко відрізнити від справжніх.

«Отже, українські сили або витрачають час на спроби ідентифікувати манекени, або витрачають дорогоцінні ресурси на їх збивання. У будь-якому разі це допомагає російським ракетам і „шахедам“ дістатися до своїх цілей», — сказала аналітик.

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Збільшення кількості дронів, що запускаються щоночі, перевантажує українську протиповітряну оборону, особливо з того часу, як росія почала зосереджуватися на декількох напрямках одночасно.

«Замість того, щоб атакувати потроху тут і там, вони концентрують удари й досягають максимального ефекту, як кінетичного, так і психологічного», — сказав CNN Олексій Мельник, колишній чиновник Міністерства оборони України, який зараз є співдиректором програм з міжнародних відносин та міжнародної безпеки в Центрі Разумкова в Києві.

Раніше російські війська запускали дрони на низькій висоті, наприклад, уздовж русла річки, щоб якомога довше уникнути виявлення українськими системами протиповітряної оборони. Зараз російські дрони літають на висоті від двох до п'яти кілометрів над землею. Але ракет набагато менше. Це змушує українські сили шукати нові рішення на ходу.

Раніше «ФАКТИ» пислаи, що у Повітряних силах розповіли, як відбивали російський наліт на Кременчук.

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