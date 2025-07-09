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У ніч на 9 липня ворог запустив по Україні понад 700 дронів та більше десятка ракет: як спрацювала ППО
В ніч на 9 липня росіяни атакували Україну дронами та ракетами різних типів. За даними командування Повітряних сил, ворог запустив:
- 728 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатор и різних типів з напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово — рф;
- 7 крилатих ракет «Х-101"/"Іскандер-К» з районів Енгельса Саратовської обл. та Курської обл. — рф;
- 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з повітряного простору Липецької обл. — рф.
Основним напрямком удару була — Волинь, а саме, місто Луцьк.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 718 засобів повітряного нападу противника, 303 — збито вогневими засобами, 415 — локаційно втрачені:
- 296 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 415 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 7 крилатих ракет «Х-101"/"Іскандер-К» — збито.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях, а також падіння збитих — на 14 локаціях.
За минулу добу на фронті відбулось 183 бойових зіткнення. Найбільше російські окупанти тиснули на Покровському напрямку.
Як повідомляли «ФАКТИ», минулої ночі від ударів росіян найбільше постраждали Миколаїв, Суми.163
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